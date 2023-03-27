11 медалей завоевали вологжане на Чемпионате и первенстве Северо-Западного ФО по смешанным боевым единоборством (MMA), которые прошли в Великих Луках 24-26 марта.
Спортсмены соревновались в четырех весовых категориях. Вологодскую область представляли борцы из Вологды, Череповца, Верховажья и Великого Устюга.
Вологжане завоевали 3 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей.
Победителями Первенства СЗФО, среди юношей 18-20 лет, в своих весовых категориях стали череповчанин Максим Костылев, вологжанин Матвей Каштанов и Дмитрий Малыгин из Великого Устюга.
11 медалей завоевали вологжане на Чемпионате и первенстве Северо-Западного ФО по смешанным боевым единоборством
11 медалей завоевали вологжане на Чемпионате и первенстве Северо-Западного ФО по смешанным боевым единоборством (MMA), которые прошли в Великих Луках 24-26 марта.
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