11 медалей завоевали вологжане на Чемпионате и первенстве Северо-Западного ФО по смешанным боевым единоборством (MMA), которые прошли в Великих Луках 24-26 марта.



Спортсмены соревновались в четырех весовых категориях. Вологодскую область представляли борцы из Вологды, Череповца, Верховажья и Великого Устюга.



Вологжане завоевали 3 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей.



Победителями Первенства СЗФО, среди юношей 18-20 лет, в своих весовых категориях стали череповчанин Максим Костылев, вологжанин Матвей Каштанов и Дмитрий Малыгин из Великого Устюга.