В Вологодской области снижается заболеваемость туберкулезом

Вологжане стали меньше болеть туберкулезом. Об этом рассказал начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников.

«По итогам 2022 года эпидситуация улучшилась. Удалось добиться снижения показателя распространенности туберкулеза до 16,3 на 100 тысяч населения. В 2021 году показатель был 18,1 на 100 тысяч населения. Это произошло благодаря увеличению эффективности лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Также в регионе возрос охват взрослого населения и детей профилактическими методами обследования на туберкулез», — рассказал начальник Департамента здравоохранения Алексей Плотников.

Одной из основных мер предупреждения распространения туберкулёза является своевременное выявление больных при профилактических осмотрах: для взрослых и подростков — флюорография, для детей — иммунодиагностика («Туберкулин», «Диаскинтест»). Обследование необходимо проходить ежегодно, особенно пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. Пройти флюорографию можно в поликлинике по месту жительства, и передвижных комплексах, которые работают в области.

Чтобы не заболеть, специалисты также рекомендуют вести здоровый образ жизни, хорошо питаться, заниматься спортом и соблюдать чистоту дома.

«За первые 2 месяца 2023 года заболеваемость туберкулезом населения Вологодской области снизилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель смертности от туберкулеза снизился на 55%», — отметил главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения области Владимир Павлов.

В настоящее время противотуберкулезная служба области представлена тремя диспансерами в Вологде, Череповце и Великом Устюге на 340 коек, в том числе 30 коек дневного пребывания.

Вологодский областной противотуберкулезный диспансер является головным учреждением. Туда направляют всех пациентов с тяжёлыми формами заболевания, нуждающихся в специализированном лечении. Современная клинико-биологическая лаборатория позволяет выполнить экспресс-диагностику устойчивых форм туберкулеза и назначить антибактериальную терапию.

В конце 2022 года в учреждении запущен новый компьютерный томограф. В 2023 году запланирована разработка проектно-сметной документации на замену системы вентиляции, противопожарной сигнализации, создание боксированных палат, а также на благоустройство территории.

Специалисты тубдиспансера проводят медицинские консультации с федеральными клиниками. В случае необходимости пациентов направляют в профильные научно-медицинские центры.

Также в области работают 2 детских санатория — «Гледенский» на 50 коек и «Родничок» на 60 коек, куда направляют детей, которые наблюдаются у врачей-фтизиатров.