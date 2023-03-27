Вологодское УФАС наложило пять штрафов на АО «Газпром газораспределение Вологда» за неподключение домов к газу

27.03.2023 [Общество]

Вологодское УФАС наложило пять штрафов на общую сумму 250 тысяч рублей на АО «Газпром газораспределение Вологда». УФАС выявило нарушения в действиях компании-монополиста. 

Компания нарушила правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения*

«В УФАС поступили 5 обращений от граждан — жителей Вологодского района. Граждане жаловались на АО „Газпром газораспределение Вологда“, которое не подключает их домовладения к газораспределительным сетям в рамках программы догазификации. При рассмотрении этих обращений УФАС в каждом случае установило состав административного правонарушения**.
По трем жалобам граждан УФАС оштрафовало АО „Газпром газораспределение Вологда“ и выдало представление — подключить домовладения заявителей к газораспределительным сетям. Одно из этих представлений уже выполнено», — уточняют в УФАС. 

По двум жалобам УФАС оштрафовало Газпром за нарушение сроков подключения. Пока шло рассмотрение административного дела, сетевая компания подключила эти домовладения граждан к сетям газораспределения. 



* Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547»
** Нарушение правил № 1547 влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 9.21 КоАП.

Тэги: газпром газораспределение, газ, догазификация, УФАС, штрафы

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