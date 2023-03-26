Лекция-концерт в честь 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдет в Вологде 5 апреля

26.03.2023 [Культура]

Лекция-концерт «Сергей Рахманинов. Музыка на кончиках пальцев…», посвященная 150-летию со дня рождения композитора пройдет в Вологде 5 апреля.

– На вечере вы узнаете о жизни и судьбе Сергея Васильевича, его сочинениях, творческом пути и всемирной славе. Особое очарование и шарм нашему вечеру придаст восхитительное исполнение романсов на музыку Сергея Рахманинова Александры Колотий, – говорится в анонсе мероприятия.

В этом году 1 апреля отмечается 150 лет со дня рождения великого композитора.

Напомним, Сергей Рахманинов – русский композитор, пианист, дирижер. Синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ (а также смешение традиций западноевропейской и ближневосточной музыки) и создал свой оригинальный стиль.

Начало лекции-концерта 5 апреля в 18:00 в городской библиотеке по адресу: Вологда, Советский проспект, 48.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: лекция, концерт, композиторы

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