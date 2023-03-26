Дмитрий Моисеев продлил контракт с ХК «Северсталь» еще на два года

Дмитрий Моисеев продлил контракт с ХК «Северсталь» еще на 2 года.
Нападающий играет в Череповце с сезона 2020/21.
В сезоне 2022/23 он провел 62 матча – 55 в регулярном чемпионате, 7 в плей-офф, набрал 18 (12+6) очков.
Дмитрий Моисеев продлил контракт с ХК «Северсталь» еще на 2 года.
Нападающий играет в Череповце с сезона 2020/21.
В сезоне 2022/23 он провел 62 матча – 55 в регулярном чемпионате, 7 в плей-офф, набрал 18 (12+6) очков.
Это главный трофей Континентальной хоккейной лиги
Занятия бесплатные в рамках спортивной подготовки
Андрей Козырев, который может стать главным тренером «сталеваров», в 90-х годах играл за «Северсталь»
Официальных комментариев со стороны череповецкой команды пока нет
Накануне в драматическом решающем матче команда проиграла в столице московскому ЦСКА
Счёт в этой серии сравнялся 3:3, и кому идти дальше, а кто должен закончить сезон, команды рtшат 14 марта, в седьмом матче серии, который пройдет в Москве
Следующий матч команды проведут в пятницу, 10 марта, в Москве
Завтра команды встретятся вновь
Череповчане не смогли преодолеть стадию плей-ин
Череповчане уступают 0:1 в серии до двух побед, и каждая следующая игра может стать последней для «Алмаза» в этом сезоне
Встречались 2 и 7 команды «Запада»