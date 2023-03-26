Дмитрий Моисеев продлил контракт с ХК «Северсталь» еще на два года

26.03.2023 [Спорт]

Дмитрий Моисеев продлил контракт с ХК «Северсталь» еще на 2 года.

Нападающий играет в Череповце с сезона 2020/21.

В сезоне 2022/23 он провел 62 матча – 55 в регулярном чемпионате, 7 в плей-офф, набрал 18 (12+6) очков.

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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