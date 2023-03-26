Череповецкие хоккеисты продолжают борьбу за Кубок Гагарина

26.03.2023 [Спорт]

Череповецкие хоккеисты продолжают борьбу за Кубок Гагарина, главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

Казанский «Ак Барс», за который сейчас играют череповчане Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции обыграл владивостокский «Адмирал» - 3:1. Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал 4:2 в пользу казанцев.

Вадим Шипачев в текущем плей-офф набрал уже 5 очков в 12 матчах по системе гол+пас (1+4). У Дмитрия Кагарлицкого 3 заброшенных шайбы и 6 голевых передач.

Соперником казанцев по финалу Восточной конференции, он же - полуфинал Кубка Гагарина, станет омский «Авангард», нынешняя команда еще одного воспитанника череповецкого хоккея - Богдана Киселевича.

"Ястребы" в первом раунде плей-офф обыграли новосибирскую «Сибирь» в серии до 4-х побед 4-1. А во втором раунде - магнитогорский «Металлург» - 4-0.

Богдан Киселевич в Кубке Гагарина провел 5 матчей, но результативными действиями пока не отметился, при показателе полезности "+3".

Финал Восточной конференции, между «Ак Барсом» и «Авангардом» стартует 1 апреля. 2 первые матча, 1 и 3 числа, пройдут в Казани.
 

Тэги: хоккей

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