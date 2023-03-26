Мальков форели начали выращивать в поселке Грибково под Вологдой

Мальковый цех для подращивания молоди радужной форели запустили в поселке Грибково Вологодского округа накануне

– Это первая очередь крупного инвестиционного проекта компании «Аквапродукт» по организации в Вологодской области производства лососевой рыбы с применением установок замкнутого водоснабжения, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В церемонии пуска цеха принял участие губернатор области Олег Кувшинников.

– Воплощение проекта с колоссальным объемом инвестиций в 3,5 миллиарда рублей началось четыре года назад. Для лесопромышленника Александа Чуркина это новое направление, которое удалось реализовать в условиях санкций. Было закуплено и поставлено уникальное для России оборудование, которое мы сегодня запустили в работу. На это способны только увлеченные и уверенные в своих силах бизнесмены. Через 1,5 года из мальков вырастет товарная рыба весом 2,5 килограмма, которая появится на прилавках вологодских магазинов, – говорит глава региона.

Строительство комплекса началось в июле 2019 года. Первая партия икры радужной форели поступила на предприятие две недели назад и сейчас активно инкубируется. Все параметры воды контролируются автоматически.

По словам учредителя предприятия Александра Чуркина, уникальность оборудования – в использовании закрытой системы водоснабжения для выращивания рыбы, она не будет подвержена заболеваниям, а значит не потребуется использование антибиотиков, гормонов роста.

– Рыба будет расти в контролируемой среде, где все будет направлено только на то, чтобы добиться правильной структуры, чтобы она была вкусной и полезной, а впоследствии красиво смотрелась на прилавке, – рассказал Александр Чуркин.

Сообщается, что проект будет реализован полностью, когда завершится строительство основного цеха. Запустить его планируют в феврале будущего года.

– Комплекс позволит производить до 2,5 тысяч тонн товарной рыбы в год. Он уникален тем, что позволит одновременно выращивать рыбопосадочный материал и товарную рыбу весом до шести килограммов. Благодаря особой биотехнологии продукция получится с высокой пищевой и биологической ценностью. К слову, это уже подтверждено научными исследованиями Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Первая партия товарной продукции появится к концу следующего года. Производить ее будут круглогодично. Предприятие не будет зависеть от погодных условий, это обеспечит стабильные поставки на прилавки магазинов.