Фестиваль-концерт в память о композиторе Рахманинове пройдет в Вологде 31 марта и 1 апреля

Двухдневный концерт-фестиваль «Моя музыка – это русская музыка» пройдет 31 марта и 1 апреля в Вологде.

Мероприятие посвящается 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова

– В программах примут участие известные вологодские музыканты, вокалисты и инструменталисты, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов, – говорится в анонсе концерта.

Среди участников:

преподаватели Ирина Кокина, Ольга Пьянкова, Екатерина Юрченко и студенты Ксения Виноградова, Алена Митюшова, Арина Ефремова и Кристина Таланцева музыкального отделения Вологодского государственного университета;

преподаватели и концертмейстеры Виктор Кузнецов,

заслуженный работник культуры РФ Людмила Шувалова, Анна Карасова;

Академический женский хор «Гармония» и студенты Ян Апевалов, Валентина Бутусова, Валерия Голина, София Зрадовская, Игорь Котов, Ольга Медведева, Татьяна Мелентьева, Дмитрий Рогозин, Даниил Семушин, София Смирнова Вологодского областного колледжа искусств;

преподаватели Детского музыкального театра (Центр образования №23 «Созвучие») Марина Белова, Александра Колотий, Мария Козлова, Мария Щетинина и заслуженная артистка РФ Татьяна Плисс;

преподаватели Детской музыкальной школы № 4 Наталья Быданова, Елизавета Кирошка и Светлана Сапрыкина;

преподаватели Детской школы искусств № 5 Анастасия Кузнецова и Ирина Мизинцева;

преподаватель Детской школы искусств «Арт-идея» Ольга Селезнева и ее ученик Клим Воробьев;

солист Мужского хора Вологодской филармонии Георгий Пьянков.

Прозвучат пьесы для фортепиано и скрипичного ансамбля; фрагменты из оперы «Алеко», песни и романсы Сергея Рахманинова.

Проведет концерты Наталья Швецова.

Приглашаются все желающие.

Первый концертный вечер состоится в пятницу, 31 марта, в 17:30, второй концерт пройдет в субботу, 1 апреля, в 15:00 в большом зале областной библиотеки имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).