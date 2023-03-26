В Вологде покажут футбол на большом экране

26.03.2023 [Спорт]

В Вологде покажут футбол на большом экране.

Матч 1 тура второй части сезона чемпионата России по футболу среди команд Второй лиги Группы 2 «А» между вологодским «Динамо» и красноярским «Енисеем 2» покажут в кинотеатре «Ленком».

Игра пройдет в Красноярске 31 марта. И начнется в 15:00 по вологодскому времени. Вход в кинотеатр будет осуществляться по заранее купленным билетам.

«Бело-синие» из-за ремонта на стадионе «Динамо» весь первый круг второй части сезона 2022/23 Второй лиги проведет на выезде. И показ матчей в кинотеатре это одна из немногих возможностей посмотреть матч большой компанией, на большом экране.

Показ состоится в 31 марта в 15:00 в кинотеатре «Ленком» по адресу: Вологда, Пушкинская, 15.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: Футбол, ФК «Динамо-Вологда»

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