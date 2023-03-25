Житель Вологды потратил 37 тысяч рублей с найденной на улице карты

25.03.2023 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в краже с банковской карты.

О пропаже денег со счёта заявил 49-летний вологжанин — владелец карты. Он рассказал, что потерял «пластик», а некоторое время спустя, зайдя в приложение банка, увидел сообщение о списании 37 тысяч рублей.  Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий.

«Со слов задержанного, он нашел банковскую карту на улице и решил ею воспользоваться. Мужчина зашел в магазин, купил продукты питания и алкоголь. Далее он отправился в гостиницу и снял номер на сутки. После чего избавился от карты, выкинув ее», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тэги: банковская карта, кража, деньги, уголовное дело

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