Житель Вологды потратил 37 тысяч рублей с найденной на улице карты

В Вологде полицейские задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в краже с банковской карты.

О пропаже денег со счёта заявил 49-летний вологжанин — владелец карты. Он рассказал, что потерял «пластик», а некоторое время спустя, зайдя в приложение банка, увидел сообщение о списании 37 тысяч рублей. Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий.

«Со слов задержанного, он нашел банковскую карту на улице и решил ею воспользоваться. Мужчина зашел в магазин, купил продукты питания и алкоголь. Далее он отправился в гостиницу и снял номер на сутки. После чего избавился от карты, выкинув ее», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.