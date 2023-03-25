Вологодские спортсмены завоевали шесть медалей в заключительный день чемпионата и первенства СЗФО по плаванию

25.03.2023 [Спорт]

Вологодские пловцы завоевали шесть медалей (три золотых и три серебряных) в заключительный день чемпионата и первенства СЗФО по плаванию, который проходил в калининградском 50-метровом бассейне Дворца спорта «Юность» с 21 по 24 марта.

Две медали: золото первенства и серебро чемпионата СЗФО РФ на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 1:59.21, завоевал Данил Бакай. Иван Киселёв одержал победу в первенстве и занял второе место в чемпионате на дистанции 100 метров брассом. Его результат — 1:06.29.

Анастасия Маркова одержала победу на дистанции 50 метров вольным стилем, показав результат 26.14 секунды. Эта золотая медаль для 18-летней вологжанки стала уже седьмой на соревнованиях.

Всего же подопечные тренера Андрея Алёшина везут из Калининграда 15 медалей: 9 золотых, 4 серебряных и 2  бронзовых. По итогам этого турнира будет сформирована сборная для участия во Всероссийских соревнованиях.

Тэги: плавание, соревнования, медали, награды
фото из группы "ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" в соцсети

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