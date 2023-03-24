Житель Верховажского района подозревается в изнасиловании своей шестилетней падчерицы

Верховажский районный суд отправил под арест 47-летнего жителя Верховажского района, подозреваемого в изнасиловании своей шестилетний падчерицы.

Мужчина отправился под стражу по п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

«Органами следствия мужчина подозревается в том, что совершил иные действия сексуального характера в отношении своей шестилетней падчерицы. По данному факту 20 марта 2023 года возбуждено уголовное дело. Суд принял во внимание, что мужчина подозревается в совершении умышленного, особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, привлекался к административной ответственности, вдовец, ограничен в родительских правах в отношении двух несовершеннолетних детей, участковым уполномоченным характеризуется отрицательно», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина арестован на 2 месяца на период следствия. Далее он может получить более суровое наказание.