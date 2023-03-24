В Вологде при обрушении крыльца у офиса врачей общей практики пострадала пациентка

24 марта, в Вологде частично обрушилось крыльцо в офисе врача общей практики в Прилуках. Есть пострадавшая женщина. Департамент здравоохранения Вологодской области проведет служебную проверку.



По данным департамента пострадавшей женщине была оказана медицинская помощь, ее оперативно доставили к травматологу. В тот момент, когда обрушилось крыльцо, вологжанка находилась на нем с ребенком. Ребенок, к счастью, не пострадал. Сама пострадавшая сейчас находится на амбулаторном лечении

«Хозяйственной службой поликлиники были приняты неотложные меры по ограждению обрушения и маршрутизации пациентов через запасной вход, - сообщает Департамент здравоохранения. - Ремонт покрытия крыльца будет проведен в кратчайшие сроки. От имени Департамента и администрации поликлиники приносим извинения пострадавшей. По факту случившегося будет назначена служебная проверка», пояснили в департаменте.