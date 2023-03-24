Экологи удивлены новым поручением президента использовать бумажную упаковку вместо пластика.
Президент России Владимир Путин поручил правительству страны принять меры по увеличению доли использования населением одноразовой бумажной упаковки в целях отказа от пластиковых изделий. Поручение по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса опубликовано на сайте Кремля.
– Правительству Российской Федерации: принять меры, предусматривающие ...развитие производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки, в том числе для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса; увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий, – говорится в тексте поручения.
Как сообщает РИА Новости, доклад необходимо представить до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
По мнению экологов, использование бумажной упаковки повсеместно может причинить еще больший ущерб природе, чем использование пластиковой упаковки.
– Согласно ГОСТу, для упаковки продуктов питания можно использовать бумагу только из 100% целлюлозы. Упаковывать продукты питания в бумагу, произведенную из макулатуры, нельзя. Искренне не понимаю смысл перехода на бумагу. Уже давно доказано, что бумажные пакеты гораздо неэкологичнее пластиковых. На производство бумажного пакета, который используется от силы 15 минут, идет больше ресурсов: лес, электричество, вода, транспортировка и т.д., чем на пластиковый пакет, – рассказала NewsVo Регина Удалова, одна из организаторов вологодского проекта Школа городского эколога «Зеленая улица».