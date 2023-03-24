Экологи удивлены новым поручением президента использовать бумажную упаковку вместо пластика.

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны принять меры по увеличению доли использования населением одноразовой бумажной упаковки в целях отказа от пластиковых изделий. Поручение по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса опубликовано на сайте Кремля.

– Правительству Российской Федерации: принять меры, предусматривающие ...развитие производства отдельных видов целлюлозы и продукции ее переработки, в том числе для обеспечения нужд оборонно-промышленного комплекса; увеличение доли использования населением, организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, организациями в сфере торговли и гостинично-ресторанного бизнеса одноразовой бумажной (картонной) тары, упаковки, посуды в целях отказа от пластиковых изделий, – говорится в тексте поручения.

Как сообщает РИА Новости, доклад необходимо представить до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

По мнению экологов, использование бумажной упаковки повсеместно может причинить еще больший ущерб природе, чем использование пластиковой упаковки.