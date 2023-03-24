Названы победители международного конкурса «Хрустальная гарнитура 2023»

24.03.2023 [Новости компаний]

В Москве объявлены результаты 19-го сезона Международной программы ССGuruAwards | Хрустальная Гарнитура и конкурса профессионального мастерства «Оператор Года».

В шести номинациях премии и награды получили эксперты банка «Открытие». Третий год подряд эксперты кредитной организации становятся победителями в номинации «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями», а также в номинации «Лучший руководитель клиентского сервиса».

Руководители и эксперты Центра SkyOffice выиграли номинацию «Командный лидер года», специальный приз в номинации «Оператор года», а также получили высокую оценку жюри в номинации «Продавец года». Высокой оценки жюри в номинации «Лучшая практика аналитики, изучения и понимания клиентов» удостоилась команда отдела аудита качества.

По словам директора Департамента клиентского обслуживания и продаж банка «Открытие» Михаила Медведева, награды, полученные специалистами банка в командных и личных номинациях за работу в 2022 году, имеют особое значение и подтверждают высокий профессионализм в области дистанционного взаимодействия с клиентами и сервисами.

Международная программа номинированияССGuruAwards | Хрустальная Гарнитура проводится ежегодно с 2005 года и учреждена Сообществом профессионалов CCGuru (CustomerContactsGuru). «Хрустальная гарнитура» считается «Оскаром» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.

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Тэги: банк Открытие, конкурсы, хрустальная гарнитура

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