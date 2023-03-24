Вологжанам предлагают узнать об инопланетянах

Интерактивная выставка «Корпорация инопланетян» открылась в ТЦ «Остров»

Жителей и гостей Вологды приглашают на интерактивную выставку «Корпорация инопланетян», которая работает на третьем этаже ТЦ «Остров» на Северной, 7.

По легенде, экспонаты выставки – жителей внеземных цивилизаций, попавших на Землю – собрал и изучает учёный по фамилии Новак – глава компании «NovaCorp» ТМ . Посетители смогут увидеть эти образцы жизни с других планет.

По данным компании, планет во вселенной существует больше триллиона. Узнать о нашей планете зрителям будет предложено с помощью VR-шлемов в зоне виртуальной реальности.

Экскурсовод – научный сотрудник «NovaCorp» ТМ - расскажет желающим о способностях гуманоидов, собранных профессором Новаком, местах их обитания и о том, где их нашли на планете Земля.

Какой исследователь сможет обойтись без лаборатории? А что за лаборатория без захватывающих опытов? Посетители «Корпорации инопланетян» получат уникальный шанс попробовать себя в роли учёных: вместе с сотрудниками «NovaCorp» ТМ - профессионалами своего дела – они зажгут огонь прямо в собственных руках, научатся создавать облака с помощью жидкого азота, запустят трансформатор знаменитого учёного Николы Тесла, сыграют музыку с помощью электрических разрядов, а самые смелые взорвут настоящую водородную бомбу!

Опыты в лабораториях «NovaCorp» ТМ - это не только захватывающе интересно, но и познавательно: нынешние школьники и даже уже позабывшие школьную программу родители на практике смогут подтянуть знания по точным наукам.

Заключительным аккордом основной части экскурсии станет красочное лазерное шоу, которое порадует и заставит танцевать детей и взрослых.

Дополнительными развлечениями станут мастер-классы, на которых любой желающий под руководством опытного научного сотрудника сможет создать собственную инопланетную бактерию из внеземных биоматериалов и жидкого азота (результат можно забрать с собой и поселить в холодильнике) и даже реанимировать и спасти жизнь гуманоиду!

На выходе посетителям будет предложено приобрести сувениры соответствующей тематики.

Интерактивная выставка «Корпорация инопланетян» работает на третьем этаже ТЦ «Остров» на Северной, 7 ежедневно с 10:00 до 21:00. Стоимость входного билета - 690 рублей. Зрители в возрасте до трёх лет могут посетить выставку совершенно бесплатно. Дети до 14 лет проходят на выставку только в сопровождении взрослых. Зона виртуальной реальности входит в стоимость входного билета, а мастер-классы и сувениры оплачиваются отдельно за наличный расчёт. Время пребывание на выставке не ограничено.

Справки по телефону: +7 (961) 340-04-40. https://vk.com/public214482339 (16+)

Наш сайт https://corp-nova.ru/

Рекомендуемые возрастные ограничения: 0+.



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Фото предоставлено ИП Шишков Р.В.