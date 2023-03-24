Андрей Луценко помог участнику СВО из Вытегорского округа разобраться с получением региональной выплаты

К председателю Законодательного Собрания области, руководителю фракции «Единая Россия» обратился участник специальной военной операции. Мужчина в декабре прошлого года отправился выполнять боевые задачи по направлению из военкомата. Военнослужащий рассказал, что за время прохождения службы он не получил никаких выплат.

«Когда нас привезли на распределительный пункт, видимо, случилась путаница с документами. Из-за этого никакой региональной поддержки я не получал. Сейчас проблему частично удалось решить. Однако единовременной выплаты я так и не дождался», — пожаловался вытегорец.

Андрей Луценко вместе с Департаментом социальной защиты населения области дали разъяснения военнослужащему, каким образом повторно подать документы. Напомним, сейчас региональные выплаты назначаются жителям Вологодской области, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах. Размер единовременной выплаты — 100 тысяч рублей (если контракт заключен с 24 февраля 2022 года), также предусмотрены и ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Чтобы получить поддержку, необходимо обратиться в «Центр социальных выплат» и предоставить ряд документов: паспорт, контракт о службе, а также документы, подтверждающие участие в специальной военной операции.

«Подать заявление можно, как и во время участия в СВО, так и после окончания прохождения военной службы. Обращение за назначением выплат возможно и доверенным лицом. Так, сейчас житель Вытегорского округа находится в госпитале в другом регионе, заявление подала сестра заявителя», — обратил внимание Андрей Луценко.

Единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей положена и военнослужащим, которые получили при прохождении службы на СВО тяжелые увечья — ранения, травмы, контузии. Процедура подачи заявки такая же. Только к пакету документов нужно приложить также документ, содержащий сведения о тяжелой степени увечья.