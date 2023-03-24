В Вологодской области подвели итоги межрегиональной олимпиады по научному краеведению

24.03.2023 [Общество]

Заключительный этап межрегиональной олимпиады по научному краеведению прошел 22 и 23 марта на площадках Регионального центра дополнительного образования детей и Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Вологодской области «Импульс», который работает в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Победители и призеры муниципального этапа из 21 муниципального округа и района, городов Вологды и Череповца защищали свои исследования на секциях по историческому краеведению, археологии и этнографии, литературному краеведению и топонимике, биологии и биоэкологии, географии и геологии: «Летопись родных мест», «Судьба России в судьбах земляков», «Защитники Отечества», «В глубину веков», «В тени столетий», «Мир всему живущему», «Летопись Земли», «Малая родина».

«Тематика представленных на олимпиаду работ говорит о глубоком и разностороннем подходе школьников и их наставников к изучению исторического, природного, культурного наследия Вологодчины, — отметила заместитель Губернатора области Лариса Каманина. — В том, что начинающие краеведы достигают высот, удачно представляют Вологодскую область на Всероссийских краеведческих конференциях и конкурсах, прежде всего заслуга наставников, сумевших заинтересовать и увлечь ребят. Пусть олимпиада „Мир через культуру“ станет для ее участников стимулом для дальнейшей исследовательской работы, очередной ступенькой во взрослую жизнь».

В первый день ребята написали эссе, во второй день состоялась защита работ. Победителями стали обучающиеся школы № 1 города Никольска, Гремячинской школы Сямженского округа, Нелазской школы Череповецкого района, Судского центра образования № 1 Череповецкого района, Бабаевской школы № 1, школы № 3 города Сокола, Мегорской школы Вытегорского района, Рослятинской школы Бабушкинского округа.

Межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через культуру» в этом году прошла в 30-й раз. За годы проведения участие в мероприятии приняли более 55 тысяч обучающихся, в том числе представители Мурманской, Костромской, Ленинградской, Архангельской областей и Республики Коми.

Тэги: краеведение, олимпиады

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