Дефицит бюджета России в марте составил 3,3 трлн руб

24.03.2023 [Общество]

Дефицит федерального бюджета в первой декаде марта превысил заложенный на весь 2023 год показатель. Об этом в ходе ежегодного отчета заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По состоянию на 8 марта доходы составили 3 трлн руб., расходы — 6,3 трлн руб., дефицит — 3,3 трлн руб. Мишустин заявил, что экономика от дефицита не пострадает, так как он сформировался из-за опережающего финансирования. 

«Что случилось? Причина простая: мы обсуждали давно, что деньги должны начинать работать с 1 января. Это так называемое опережающее финансирование», — пояснил он. Часть расходов перенесена на начало года, поскольку «в первую очередь заключение контрактов [в повестке дня] не стояло», объяснил глава правительства. «Знаете, какой рост? Плюс 52%. Вот и посчитайте», — предложил Мишустин. И обещал, что дефицит будет постепенно приведен в соответствие с параметрами бюджета. «Краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляют для нас угрозы», — сказал премьер.

В законе о бюджете на 2023–2025 годы дефицит в этом году заложен в 2,93 трлн руб., или 2% ВВП. Согласно данным на сайте «Электронный бюджет», доходы по состоянию на 22 марта составили 3,3 трлн руб., расходы — 7,2 трлн руб., дефицит — 3,8 трлн руб.
 

Тэги: бюджет, расходы, дефицит

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