В Вологде задержали мошенника, который забирал деньги у пенсионеров

В Вологде полицейские задержали 19-летнего жителя Москвы, подозреваемого в мошенничестве.

Установлено, что за некоторое время до этого он забрал у 84-летней пенсионерки из Череповца 800 тысяч рублей. О пропаже денег заявила дочь потерпевшей. Полицейские выяснили, что до визита задержанного женщине звонили его подельники, которые убедили её в том, что её дочь якобы попала в ДТП и деньги нужны для того, чтобы избежать неких «последствий». Получив указанную сумму, злоумышленник поехал в Вологду, где намеревался совершить аналогичное преступление, но его задержали.

«В процессе беседы с правоохранителями подозреваемый сознался в совершенном преступлении и дал признательные показания ещё по нескольким эпизодам, имевшим место не только на территории Вологодской области. Так, в Череповце злоумышленник обманным путём заполучил около 900 000 рублей, в Шексне — 85 000 рублей, а в Рыбинске общая сумма ущерба составила более 300 000 рублей. Во всех случаях злоумышленник забирал деньги у граждан преклонного возраста, которых аферисты по телефону убедили в том, что их родственники попали в беду», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Он также пояснил, что заработать таким образом ему предложил знакомый и он полностью осознавал, что его действия незаконны. Полученные деньги он отправлял на счета неизвестным подельникам, а часть оставлял себе и тратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.