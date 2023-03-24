В Вологде задержали мошенника, который забирал деньги у пенсионеров

24.03.2023 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 19-летнего жителя Москвы, подозреваемого в мошенничестве.

Установлено, что за некоторое время до этого он забрал у 84-летней пенсионерки из Череповца 800 тысяч рублей. О пропаже денег заявила дочь потерпевшей. Полицейские выяснили, что до визита задержанного женщине звонили его подельники, которые убедили её в том, что её дочь якобы попала в ДТП и деньги нужны для того, чтобы избежать неких «последствий». Получив указанную сумму, злоумышленник поехал в Вологду, где намеревался совершить аналогичное преступление, но его задержали.

«В процессе беседы с правоохранителями подозреваемый сознался в совершенном преступлении и дал признательные показания ещё по нескольким эпизодам, имевшим место не только на территории Вологодской области. Так, в Череповце злоумышленник обманным путём заполучил около 900 000 рублей, в Шексне — 85 000 рублей, а в Рыбинске общая сумма ущерба составила более 300 000 рублей. Во всех случаях злоумышленник забирал деньги у граждан преклонного возраста, которых аферисты по телефону убедили в том, что их родственники попали в беду», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Он также пояснил, что заработать таким образом ему предложил знакомый и он полностью осознавал, что его действия незаконны. Полученные деньги он отправлял на счета неизвестным подельникам, а часть оставлял себе и тратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Тэги: мошенник, дистанционное мошенничество, обман пенсионеров, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце жители дома вызвали полицию, так как из ванны почти сутки доносился плач ребенка
«Нас выживают»: охотники Усть-Кубинского района обратились к президенту, им стало сложнее охотиться на своих родных землях
Вологодский предприниматель пытался сэкономить на отоплении, отключив радиаторы в здании, но ему все равно пришлось платить
Вологжанка через суд лишила бывшего мужа права на получение выплаты за погибшего сына-военнослужащего
Жители улицы Конева жалуются на затянувшийся ремонт перекрестка улиц Конева и Воркутинской
Ливневка нового Архангельского моста в Череповце не справилась с таянием снега
Сотрудники ВИПЭ ФСИН спасли малыша, замерзающего на улице в одном подгузнике
Холода замедлили приход весны в Вологодской области
Полигон у деревни Горбачево под Великим Устюгом все же будет построен
В Вологде женщина отравилась угарным газом при пожаре в квартире

Похожие новости

Мошенник обманул жителя Череповца на 45 тысяч рублей

Полицейские задержали подозреваемого в Калининграде

1252
0

В Вологде задержали мошенника-курьера

Мужчина забирал деньги у пенсионеров, чтобы якобы помочь им спасти родственников, которые попали в беду

1980
0

В Вологде задержали подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств

Сумма ущерба от его действий составила около 1,5 млн. рублей

1390
0

Потерпевших от действий ремонтника-мошенника ищут в Череповце

Мужчина брал предоплату за работу и скрывался с деньгами

1441
0

В Вологде работник салона сотовой связи оформил кредит по паспорту клиентки

Сама женщина узнала об этом от представителей банка, которые заявили о долге в 30 000 рублей

1217
0

В Вологде супружеская пара отдала мошенникам более 4.5 млн рублей

Первым на уловки жуликов попался глава семейства, который в общей сложности перевел на их счета более 3 млн рублей

1259
0

Мошенник «Илья Джобс» под предлогом инвестирования выманил у жительницы Сокола 296 тысяч рублей

Суд приговорил его к полутора годам исправительных работ и взыскал причинённый потерпевшей ущерб

1425
0

Житель Череповецкого района тайком оформил кредит на своего знакомого

Сам заемщик узнал о кредите, когда приставы списали с его карты деньги

1271
0

Череповчанка перевела более 1 млн рублей для спасения из-под ареста Джеймса из Лондона

Именно так представился незнакомец на сайте знакомств

1694
0

За мошенничество в особо крупных размерах юный предприниматель получил условный срок

Юный предприниматель из Череповца похитил у поставщиков имущества на 4,4 млн рублей

4028
0

В Череповце задержали подозреваемого в мошенничестве местного жителя

32-летний мужчина предлагал услуги по замене старых окон и дверей на новые, брал предоплату и переставал выходить на связь

1516
0

В Череповце полицейский не дал пенсионерке отправить мошенникам 72 тысячи рублей

Злоумышленники убедили женщину, что для предотвращения мошеннических действий, ей нужно снять сбережения и перевести их на «резервный счёт» 

1279
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области подвели итоги межрегиональной олимпиады по научному краеведению
Дефицит бюджета России в марте составил 3,3 трлн руб
В Вологде задержали мошенника, который забирал деньги у пенсионеров
В зоне СВО погиб житель Шекснинского района
О необычных природных явлениях в Вологодской области рассказали сотрудники государственного архива
Пласт снега упал с крыши многоэтажного дома и чуть не убил семью вологжан
Великоустюжскую епархию возглавил епископ Фотий
 
24.03.2023 [Общество]

Алина Пеклецова: «Вологодским лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»

638
0
23.03.2023 [БлогоVO]

О Запогостcкой церкви в поселке Шексна: она появляется в фильме Алексея Балабанова «в роли» колокольни счастья

327
0
22.03.2023 [Обзор Прессы]

При реставрации Храма в с. Нелазское провели биохимический анализ каждого бревна

434
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика