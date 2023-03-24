О необычных природных явлениях в Вологодской области рассказали сотрудники государственного архива. Такую подборку любопытных материалов они подготовили к Всемирному дню метеорологии.

По данным летописцев, которые сохранились в житиях святых, отчетах и донесениях учителей и священников, а также в местной периодической печати, в разные годы на территории Вологодской области происходили необычные для этой местности природные явления.

Так, например, 25 июня 1290 года под Великим Устюгом произошел удивительный случай – падение камней из «каменно-огненной тучи».

– Среди бела дня появилось на небосклоне черное облако, оно стало расти так, что день превратился в темную ночь. Молнии бегали огненными полосами, страшные раскаты грома раздавались в воздухе, не прерываясь ни на минуту, тряслись стены зданий, от оглушительного гула не было слышно людского голоса. Горожане обратились к праведному Прокопию, веря, что по его молитве беда обойдет их дом стороной. Чудесным образом туча приняла направление в сторону пустынных мест, и раскаленные камни упали в 20 верстах, уничтожив при этом большое количество леса, – говорится на странице архива.

Похожая история произошла несколько веков спустя в селе Новые Ерги Белозерского уезда 29 ноября 1663 года.

– После захода солнца по небу «побеже аки звезда» со скоростью молнии горящие огнем камни. Вокруг упавших метеоров таял снег, некоторые уходили в глубокую, мерзлую землю. К счастью, во время происшествия люди и скот не пострадали, – рассказывают сотрудники госархива Вологодской области.

Единичные полеты метеоров над территорией Вологодской губернии наблюдались также в Кадникове в 1840 и 1843 годах, в Великом Устюге в 1844 году и в Яренске в 1856 году. Но так как разрушительной силы эти явления не имели, то от наблюдения за ними местные жители получили только положительные эмоции, а некоторые даже составили их красочные описания происходившего.

Так, например, один из очевидцев свидетельствовал, что виденный им метеор «казался яркорадужных цветов, между которыми только преобладал огневой или ранжевый. Весь же облик метеора очень походил на рыбу, головою которой служило темноватое ядро его со светлым коническим носом, два – три отблеска вверх и вниз казались подобием плавательных перьев, а расщепавшийся конец хвоста на несколько светлых полосок очень походил на рыбий».

Тем не менее, достаточно часто в архивных источниках отражены события, имевшие печальные последствия.

7 мая 1703 года в Вологде произошла очень сильная гроза:

– На город «пришла великая буря с дождем и с градом и с великим громом и молниею». Городской церкви Иоанна Богослова стихия нанесла серьезный ущерб: была разбита кровля и шейный камень под большой главой, вырван кирпич в нескольких местах, поврежден часовой колокол, опалены иконы и киоты, соборная колокольня расколота надвое до окон, – рассказывают сотрудники архива.

В августе 1840 года в городе Кадникове наблюдалось выпадение града. Этот град был неправильной разнообразной формы и невиданной до той поры величины. Отдельные градины достигали вершка – около 4,5 см.

А в июне 1897 года в деревне Левинской Тотемского уезда случилась гроза с градом размером с грецкий орех и более, который пролежал нерастаявшим сутки, несмотря на то, что стояла летняя теплая погода.

В обоих случаях град побил урожай и выбил стекла в домах.

Также архивисты рассказывают и о совсем несвойственных для территории нашей губернии природных явлениях. Речь идет о землетрясении, которое произошло 13 февраля 1843 года в деревнях прихода Вотчинской Воскресенской церкви Тотемского уезда.

– Утром 14 февраля в воскресный день деревенские жители собрались у церкви на Божественную литургию. Они рассказывали друг другу о бывшем вчера чудном происшествии. Один из прихожан говорил: «У меня дом недавно построен и пол крепок, а вечор светильник упал на пол». Другой крестьянин перебивал первого: «А я сидел с ребенком на лавке, и не то, чтобы у меня была какая-то немочь, а вдруг упал на пол, шибко испугался и встал». Иной рассказывал: «А у нас в избе посуда повалилась с полок», – приводят слова вологжан архивисты.

Позднее выяснилось, что землетрясение ощущалось еще в пяти церковных приходах.

Встречаются в архивных источниках интереснейшие описания очевидцами солнечных и лунных затмений, ложных лун, северного сияния, а также сведения о зарождении систематического наблюдения за природой в нашем регионе.

