Великоустюжскую епархию возглавил епископ Фотий

Решением Священного Синода от 16 марта правящим архиереем Великоустюжской епархии назначен епископ Югорский и Няганский Фотий. В миру епископ Великоустюжский и Тотемский Фотий – Иван Владимирович Евтихеев.

– Предыдущий епископ (Алексий) уехал от нас еще в 2020 году, став епископом Венским и Австрийским. Последние три года епархией управлял вологодский митрополит, – сообщает районное издание «Устюжаночка».

Чтобы узнать больше о личности нового главы Великоустюжской епархии, районные журналисты стали искать информацию в интернете и нашли любопытный факт:

– В 2019 году епископ Югорский и Няганский Фотий «засветился» в ЖЖ диакона Андрея Кураева, а оттуда попал и в местные СМИ. Епархия, которую возглавлял Фотий, создала ревизионную комиссию, которая должна была осматривать квартиры и дома священников на предмет принадлежащего епархии имущества. Согласно распоряжению епископа, комиссия должна осматривать жилье священников в поисках техники и мебели, закрепленной за епархией, проводить опись имущества в домах и составлять фотоотчет. Документ обязывал священнослужителей оказывать содействие комиссии в проведении проверки, а также предоставлять в епархию копии чеков на приобретенное имущество, – сообщает «Устюжаночка».

Нашла ли комиссия имущественные нарушения и как дальше развивались события в Югорской епархии, информации нет.

Как сообщает сайт Московского Патриархата, Иван Евтихеев родился 31 мая 1962 года в селе Кировск Кировского района Алма-Атинской области в семье верующих. В 1977 году окончил 8 классов школы № 74 города Иркутска. В октябре 1980 года призван в ряды Советской армии. После увольнения в запас жил в городе Краснодаре.

В 1984 году поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1988 году. В том же году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1992 году с ученой степенью кандидата богословия за диссертацию на тему «Пастырство в Русской Православной Церкви в XX веке с 1900 по 1925 гг.».

21 августа 1990 года в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры пострижен в монашество с именем Фотий в честь мученика Фотия.

28 августа 1990 года в Покровском храме Московских духовных школ ректором МДА архиепископом Дмитровским Александром (Тимофеевым) рукоположен в сан иеродиакона, 9 сентября — в сан иеромонаха.

По окончании МДА оставлен при академии профессорским стипендиатом, нес послушание благочинного академического храма Троице-Сергиевой лавры и преподавал литургику в Московской духовной семинарии и Регентской школе.

В 1993 году направлен в Тобольскую духовную семинарию, где преподавал литургику, гомилетику и практическое руководство для пастырей. 7 декабря 1993 года назначен инспектором семинарии.

20 апреля 1994 года возведен в сан игумена.

В 1997-2002 годах параллельно с инспекторством и преподаванием нес послушание благочинного Тобольского округа Тобольско-Тюменской епархии. В 2002 году назначен председателем епархиальной комиссии по канонизации. В период пребывания в Тобольско-Тюменской епархии окормлял приход во имя свт. Николая Чудотворца с. Горнослинкино.

В 2008 году переехал в Иркутск. 21 февраля 2009 года принят в Иркутскую епархию. 14 августа 2009 года назначен ключарем Крестовоздвиженской церкви Иркутска и по совместительству настоятелем прихода вмч. Пантелеимона города Иркутска.

5 апреля 2011 года возведен в сан архимандрита.

13 ноября 2011 года назначен благочинным Второго Иркутского округа.

19 ноября 2013 года назначен на постоянное служение настоятелем храма вмч. Пантелеимона г. Иркутска с целью проведения реставрационных работ и организации православного духовно-просветительского центра.

7 июня 2014 закончил филологическое отделение Нижневартовского государственного университета (заочно), присвоена квалификация «учитель русского языка и литературы».

Решением Священного Синода от 25 декабря 2014 избран епископом Югорским и Няганским.

Образование:

1988 г. — Московская духовная семинария.

1992 г. — Московская духовная академия (кандидат богословия).

2014 г. — Нижневартовский государственный университет (заочно).

Церковные награды: