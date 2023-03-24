Великоустюжскую епархию возглавил епископ Фотий

24.03.2023 [Общество]

Решением Священного Синода от 16 марта правящим архиереем Великоустюжской епархии назначен епископ Югорский и Няганский Фотий. В миру епископ Великоустюжский и Тотемский Фотий – Иван Владимирович Евтихеев.

– Предыдущий епископ (Алексий) уехал от нас еще в 2020 году, став епископом Венским и Австрийским. Последние три года епархией управлял вологодский митрополит, – сообщает районное издание «Устюжаночка».

Чтобы узнать больше о личности нового главы Великоустюжской епархии, районные журналисты стали искать информацию в интернете и нашли любопытный факт:

– В 2019 году епископ Югорский и Няганский Фотий «засветился» в ЖЖ диакона Андрея Кураева, а оттуда попал и в местные СМИ. Епархия, которую возглавлял Фотий, создала ревизионную комиссию, которая должна была осматривать квартиры и дома священников на предмет принадлежащего епархии имущества.

Согласно распоряжению епископа, комиссия должна осматривать жилье священников в поисках техники и мебели, закрепленной за епархией, проводить опись имущества в домах и составлять фотоотчет. Документ обязывал священнослужителей оказывать содействие комиссии в проведении проверки, а также предоставлять в епархию копии чеков на приобретенное имущество, – сообщает «Устюжаночка».

Нашла ли комиссия имущественные нарушения и как дальше развивались события в Югорской епархии, информации нет.

Как сообщает сайт Московского Патриархата, Иван Евтихеев родился 31 мая 1962 года в селе Кировск Кировского района Алма-Атинской области в семье верующих. В 1977 году окончил 8 классов школы № 74 города Иркутска. В октябре 1980 года призван в ряды Советской армии. После увольнения в запас жил в городе Краснодаре. 

В 1984 году поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1988 году. В том же году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1992 году с ученой степенью кандидата богословия за диссертацию на тему «Пастырство в Русской Православной Церкви в XX веке с 1900 по 1925 гг.».

21 августа 1990 года в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры пострижен в монашество с именем Фотий в честь мученика Фотия.

28 августа 1990 года в Покровском храме Московских духовных школ ректором МДА архиепископом Дмитровским Александром (Тимофеевым) рукоположен в сан иеродиакона, 9 сентября — в сан иеромонаха.

По окончании МДА оставлен при академии профессорским стипендиатом, нес послушание благочинного академического храма Троице-Сергиевой лавры и преподавал литургику в Московской духовной семинарии и Регентской школе.

В 1993 году направлен в Тобольскую духовную семинарию, где преподавал литургику, гомилетику и практическое руководство для пастырей. 7 декабря 1993 года назначен инспектором семинарии.
20 апреля 1994 года возведен в сан игумена.

В 1997-2002 годах параллельно с инспекторством и преподаванием нес послушание благочинного Тобольского округа Тобольско-Тюменской епархии. В 2002 году назначен председателем епархиальной комиссии по канонизации. В период пребывания в Тобольско-Тюменской епархии окормлял приход во имя свт. Николая Чудотворца с. Горнослинкино.

В 2008 году переехал в Иркутск. 21 февраля 2009 года принят в Иркутскую епархию. 14 августа 2009 года назначен ключарем Крестовоздвиженской церкви Иркутска и по совместительству настоятелем прихода вмч. Пантелеимона города Иркутска.

5 апреля 2011 года возведен в сан архимандрита.

13 ноября 2011 года назначен благочинным Второго Иркутского округа.

19 ноября 2013 года назначен на постоянное служение настоятелем храма вмч. Пантелеимона г. Иркутска с целью проведения реставрационных работ и организации православного духовно-просветительского центра.

7 июня 2014 закончил филологическое отделение Нижневартовского государственного университета (заочно), присвоена квалификация «учитель русского языка и литературы».

Решением Священного Синода от 25 декабря 2014 избран епископом Югорским и Няганским.

Образование: 

  • 1988 г. — Московская духовная семинария.
  • 1992 г. — Московская духовная академия (кандидат богословия).
  • 2014 г. — Нижневартовский государственный университет (заочно).

Церковные награды: 

  • 1997 г. — орден св. равноап. кн. Владимира III ст.;
  • 2000 г. — Патриаршая грамота;
  • 2022 г. — орден прп. Сергия Радонежского III ст.
     
Тэги: церковь, митрополия

ТОП НЕДЕЛИ

В Череповце жители дома вызвали полицию, так как из ванны почти сутки доносился плач ребенка
«Нас выживают»: охотники Усть-Кубинского района обратились к президенту, им стало сложнее охотиться на своих родных землях
Вологодский предприниматель пытался сэкономить на отоплении, отключив радиаторы в здании, но ему все равно пришлось платить
Вологжанка через суд лишила бывшего мужа права на получение выплаты за погибшего сына-военнослужащего
Жители улицы Конева жалуются на затянувшийся ремонт перекрестка улиц Конева и Воркутинской
Ливневка нового Архангельского моста в Череповце не справилась с таянием снега
Сотрудники ВИПЭ ФСИН спасли малыша, замерзающего на улице в одном подгузнике
Холода замедлили приход весны в Вологодской области
Полигон у деревни Горбачево под Великим Устюгом все же будет построен
В Вологде женщина отравилась угарным газом при пожаре в квартире

Похожие новости

В Череповце пьяный мужчина приставал к прихожанам и мешал вести службу в церкви

Его задержали росгвардейцы

1078
0

Епархиальный музей откроется в Череповце 26 апреля

Новый музей расскажет о православии при советской власти

1185
0

Судьбу церковной сторожки в Великом Устюге решил арбитражный суд

Районная администрация не отдавала сторожку храму святителя Стефана Великопермского

1408
0

В Череповецком районе отреставрируют 300-летнюю деревянную церковь

Объект культурного наследия федерального значения «Церковь Успения» расположена в селе Нелазское

1983
0

В Тарногском районе горела пристройка к церкви

Инцидент произошёл в церкви Николая Чудотворца в селе Тарногский Городок

1562
0

В Вологде ищут игумена Заоникиевой Богородице-Владимирской пустыни Паисия (Новоженова)

Близкие иеромонаха утверждают, что ему угрожали

3806
0

В Верховажском районе с территории церкви украли металлические столбы

Подозреваемых уже вычислили, ими оказались двое жителей Архангельской области

1618
0

Православная церковь через суд вернула себе здание в Вологде

Там уже начались восстановительные работы 

1922
0

59-летний вологжанин угрожал ножом служительнице церкви

Его задержали сотрудники Росгвардии

3029
0

Дом милосердия построят у храма в Череповце

Здание будет деревянным, шесть на шесть метров, в одном стиле с церковью Сергия Радонежского и воскресной школой

5478
0

Суд признал за РПЦ право собственности на храм в Белозерском районе

Церковь Рождества Богородицы в селе Зубово была построена в 2006 году

1685
0

Духовно-просветительский молодёжный форум пройдёт 6 июня в Спасо-Прилуцком Дмитриевом монастыре в Вологде

Работа форума пройдёт по четырём основным площадкам: добровольчество, семейные ценности, охрана исторического наследия и межнациональное единство

2245
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области подвели итоги межрегиональной олимпиады по научному краеведению
Дефицит бюджета России в марте составил 3,3 трлн руб
В Вологде задержали мошенника, который забирал деньги у пенсионеров
В зоне СВО погиб житель Шекснинского района
О необычных природных явлениях в Вологодской области рассказали сотрудники государственного архива
Пласт снега упал с крыши многоэтажного дома и чуть не убил семью вологжан
Великоустюжскую епархию возглавил епископ Фотий
 
24.03.2023 [Общество]

Алина Пеклецова: «Вологодским лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»

637
0
23.03.2023 [БлогоVO]

О Запогостcкой церкви в поселке Шексна: она появляется в фильме Алексея Балабанова «в роли» колокольни счастья

327
0
22.03.2023 [Обзор Прессы]

При реставрации Храма в с. Нелазское провели биохимический анализ каждого бревна

434
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика