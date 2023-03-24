Вологжанин Алексей Иванов успешно завершил 1400-километровую гонку на собачьих упряжках на Камчатке

24.03.2023 [Спорт]

Вологжанин Алексей Иванов успешно завершил 1400-километровую гонку на собачьих упряжках. Соревнования «Берингия» проходили в Камчатском крае. В среду, 22 марта, участники финишировали в поселке Усть-Камчатск. Несмотря на двадцатиградусные морозы, упряжкам предстояло пройти 22 этапа за 25 дней. Из девяти участников до финиша добрались шесть, в том числе житель Вологды.

«Маршрут каюров пролегал через 14 населенных пунктов, заснеженные перевалы, реки и тундру. Наш спортсмен Алексей Иванов прошел полный маршрут „Берингии“, поздравляем! Это первый спортсмен нашей команды, который принял участие в столь длительной гонке», — прокомментировали в Вологодской федерации ездового спорта.

«Этапы идут один за другим. Все они сложные, потому что накапливается усталость, возникают какие-то мелкие травмы у собак и человека. Препятствуют и погодные условия. Бывает, что снег слишком липкий, комки льда скапливаются под лапами собак. Приходилось часто останавливаться и расчищать», — говорит Алексей Иванов. 

Он получил приз «За национальный колорит», потому что прошел гонку в национальной одежде. Также Алексею вручили сертификат на сумму 200 тысяч рублей.

Первое место завоевал шестикратный чемпион Андрей Семашкин. Его наградили трехмиллионным грантом на создание, развитие и поддержание ездовых собачьих питомников, а также сертификатом на сумму 500 тысяч рублей. Единственной женщиной-каюром гонки стала Анна Семашкина. Она пришла к финишу четвертой.

Тэги: ездовой спорт
Фото Вологодской федерации ездового спорта

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