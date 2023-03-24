Футбольный клуб «Динамо» Вологда завершил второй предсезонный сбор

24.03.2023 [Спорт]

Футбольный клуб «Динамо» Вологда завершил второй предсезонный сбор, который проходил в Новороссийске с 22 февраля по 23 марта.

Вологжане за месяц провели шесть товарищеских матчей, соперниками «бело-синих» были клубы Второй лиги. Подопечные Рудольфа Чесалова одержали две победы, выиграв первый матч этого предсезонного сбора против хабаровского «СКА 2» — 2:1 и в заключительном матче против московского «Торпедо 2» со счётом 3:1.

Ещё три матча завершились в ничью. С «Торпедо»(Миасс) и ФК «Рязань» «бело-синие» сыграли 1:1, а с ФК «Сахалин» — 2:2. Единственный матч в котором вологжане проиграли, это была игра против лидера Зоны «Юг», местного «Черноморца». Игра завершилась со счетов 1:6. После этого матча старший тренер «Динамо» Вологда, Рудольф Чесалов, заявил что результат хуже некуда. Но хорошо что такой матч случился на сборах, а не в официальной игре.

Самым результативным игроком у вологжан на этих сборах стал Кирилл Корепов, который в шести матчах забил шесть матчей. Половину из которых с пенальти.

Сегодня футбольная команда возвращается домой, в Вологду где и продолжат подготовку к весенней части сезона 2022/23 во Второй лиги. В связи с заменой футбольного поля на стадионе «Динамо» весь первый круг второй части сезона вологжанам придётся провести в гостях, очень непростое испытании даже для опытных игроков. Первый официальный матч «динамовцы» проведут 31 марта, против красноярского «Енисея 2».
 

Тэги: Футбол

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