Футбольный клуб «Динамо» Вологда завершил второй предсезонный сбор, который проходил в Новороссийске с 22 февраля по 23 марта.
Вологжане за месяц провели шесть товарищеских матчей, соперниками «бело-синих» были клубы Второй лиги. Подопечные Рудольфа Чесалова одержали две победы, выиграв первый матч этого предсезонного сбора против хабаровского «СКА 2» — 2:1 и в заключительном матче против московского «Торпедо 2» со счётом 3:1.
Ещё три матча завершились в ничью. С «Торпедо»(Миасс) и ФК «Рязань» «бело-синие» сыграли 1:1, а с ФК «Сахалин» — 2:2. Единственный матч в котором вологжане проиграли, это была игра против лидера Зоны «Юг», местного «Черноморца». Игра завершилась со счетов 1:6. После этого матча старший тренер «Динамо» Вологда, Рудольф Чесалов, заявил что результат хуже некуда. Но хорошо что такой матч случился на сборах, а не в официальной игре.
Самым результативным игроком у вологжан на этих сборах стал Кирилл Корепов, который в шести матчах забил шесть матчей. Половину из которых с пенальти.
Сегодня футбольная команда возвращается домой, в Вологду где и продолжат подготовку к весенней части сезона 2022/23 во Второй лиги. В связи с заменой футбольного поля на стадионе «Динамо» весь первый круг второй части сезона вологжанам придётся провести в гостях, очень непростое испытании даже для опытных игроков. Первый официальный матч «динамовцы» проведут 31 марта, против красноярского «Енисея 2».
Футбольный клуб «Динамо» Вологда завершил второй предсезонный сбор
Футбольный клуб «Динамо» Вологда завершил второй предсезонный сбор, который проходил в Новороссийске с 22 февраля по 23 марта.
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