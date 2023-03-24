Трудных подростков Вологодской области отправят на неделю в «армию»

В Вологодской области стартует отборочный этап сборов «Неделя в армии». Его целью является создание условий для социализации юношей 12–17 лет, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Мероприятие будет проходить с 1 мая — 10 июля 2023 года.

В программу отборочного этапа войдут занятия на знакомство, основы начальной военной подготовки, работа с психологами и многое другое. Для успешного прохождения на областной уровень участники должны будут продемонстрировать дисциплинированность и точное выполнение требований преподавателей и организаторов, умение работать в команде, активность во время занятий и при выполнении практических заданий.

«Этот проект призван погрузить подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в среду людей, которые своим примером могут показать ребятам, что они способны преодолеть любые сложности и добиться успехов, мотивировать их на саморазвитие и совершенствование себя как члена общества, — отметил начальник Управления по молодежной политике Правительства области Виталий Кобыльников. — Ключевой особенностью мероприятия является привлечение к работе психологов, которые помогут ребятам лучше узнать себя, разобраться в собственных чувствах и их внешних проявлениях, научат справляться с ними. Особенности поведения таких детей — это отражение глубоких внутренних конфликтов. Поэтому задачей специалистов сферы профилактики является организация проектов на таком уровне, чтобы они могли подвигнуть молодежь на позитивные изменения и привлечь к социально одобряемой деятельности».

Проект реализуется на средства бюджета Правительства Вологодской области и гранта от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ознакомиться с подробностями проекта можно в положении.

Организаторами мероприятия выступают Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» при участии Управления по молодежной политике Правительства области и Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний.