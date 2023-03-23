Житель Харовского района отправится в колонию за смертельное ДТП

23.03.2023 [Общество]

В Харовском районе суд вынес приговор 28-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности гибель человека.

Установлено, что утром 23 июля 2022 года подсудимый за рулём автомобиля «Газель-Некст», превышая скорость, ехал по середине дороги и врезался во внезапно выехавший из-за поворота УАЗ «Буханку».

«Мужчина, нажав педаль тормоза, выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на автомобиль потерпевшего. В результате столкновения произошел пожар автомобиля „УАЗ-29891“. Потерпевший погиб в огне», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина признал вину и отказался от дачи показаний. Установлено, что на момент заседания он имел непогашенную судимость. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде двух лет и четырёх месяцев колонии общего режима с лишением права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортом на два года.

Тэги: ДТП, пожар в машине, гибель человека, уголовное дело, суд, приговор

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