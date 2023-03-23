В Вологде возобновили ремонт улицы Гагарина

23.03.2023 [Общество]

Ремонт улицы Гагарина на участке от дома № 86 до улицы Галактической протяженностью 976 м ведется на средства Дорожного фонда. Поскольку контракт рассчитан на 2022–2023 годы, работы начались еще в прошлом сезоне, но с наступлением низких температур были приостановлены. Сейчас ремонт, который выполняет компания «Магистраль», возобновился и будет завершен в течение весенне-летнего периода.

«В прошлом году подрядчик успел проложить на ул. Гагарина ливневую канализацию и уложить первый слой асфальта. В этом году начали с установки светильников, поскольку погода еще не позволяет приступить к дорожным работам. С началом строительного сезона предстоит уложить еще два слоя асфальта, благоустроить тротуары, оборудовать съезды, провести благоустройство. В итоге мы получим полноценную качественную двухполосную дорогу, которая ведет в промышленную зону и к дачным участкам. Это проект, важный не только для удобства жителей, но и для развития экономики города. Я напомню, решение о ремонте было принято на Градостроительном совете при Губернаторе области Олеге Кувшинникове. Проект подготовил бизнес, а реализуем его на средства Дорожного фонда», — рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Стоимость работ по этому объекту составляет 106,7 млн рублей. Ремонт должен завершиться в мае–июне 2023 года. Напомним, первая часть улицы Гагарина от Окружного шоссе до автоцентра была построена в 2020 году.

Также в этом году будут продолжены ремонты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который по инициативе Президента РФ Владимира Путина работает с 2019 года. В список на этот сезон вошли 8 объектов — участки улиц Ярославская, Энгельса, Герцена, Щетинина, Кирова, Болонина, Окружное шоссе (2 участка).

Тэги: ремонты, дороги, Гагарина

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