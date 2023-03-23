В Вашкинском районе пассажир автобуса помог раскрыть кражу икон XIX века

23.03.2023 [Происшествия]

В Вашкинском районе участковый уполномоченный капитан полиции Татьяна Епишина раскрыла кражу двух икон из дома в деревне Наумово.

Установлено, что ей позвонил пассажир автобуса, который рассказал про подозрительного соседа, направлявшегося в посёлок Новокемский, который вёз две иконы. На вопрос о том, где он взял иконы, мужчина ответил, что купил их у неизвестных. Подозрительным пассажиром оказался 43-летний ранее судимый мужчина. Позднее в разговоре с участковым он признался, что украл иконы в одном из домов в деревне Наумово и намеревался продать их.

«При проведении осмотра на месте хищения следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в дом, оторвав несколько досок на веранде. Мужчина свои действия объяснил тем, что был нетрезв, а деревню посчитал заброшенной», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Владелец дома рассказал, что иконы были изготовлены в XIX веке, принадлежали его родителям и дороги ему как память. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тэги: кража, иконы, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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