Сотрудники ВИПЭ ФСИН спасли малыша, замерзающего на улице в одном подгузнике

23.03.2023 [Общество]

Сотрудники ВИПЭ ФСИН России спасли ребенка от переохлаждения. Двое сотрудников Вологодского института права и экономики ФСИН России увидели ребенка на улице Солодунова. Мальчик плакал, на нем при температуре + 3 градуса °С был только подгузник, на теле виднелись ссадины.

Офицеры закутали малыша в служебную куртку. Мужчины поняли, что ребенок выпал с первого этажа: на земле лежала противомоскитная сетка, окно было открыто.

– Мальчик плакал навзрыд и был очень напуган. Когда закутал в бушлат, он буквально вцепился в меня, – рассказал заместитель начальника учебно-строевого подразделения Константин Красников.

– Очень удивило безразличие прохожих, никто не обратил внимания на почти голого плачущего мальчишку. Ребенок был совершенно один, люди проходили мимо. Очень хочется пожелать горожанам быть внимательнее к окружающим и не оставлять детей в опасности как своих, так и чужих, – отметил начальник курса факультета профессионального образования и дополнительного профессионального обучения Сергей Косых.

Сотрудники института обратились в полицию, вычислили номер квартиры, из которой мог выпасть ребенок. Через пять минут мальчика передали маме и бабушке.

Тэги: дети, спасение, добро

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