В Вологде мужчина погиб при пожаре в собственной квартире

В Вологде 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственной квартире.

Сообщение о возгорании на верхнем этаже пятиэтажного дома поступило 23 марта в 10:40. Наблюдалось сильное задымление в подъезде и открытое горение в квартире. Пожарные вскрыли двери соседних квартир и с помощью спасательных устройств вывели на улицу троих соседей погибшего, в том числе женщину-инвалида. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём при курении со стороны погибшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.