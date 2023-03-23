В Вологде мужчина погиб при пожаре в собственной квартире

23.03.2023 [Происшествия]

В Вологде 64-летний мужчина погиб при пожаре в собственной квартире.

Сообщение о возгорании на верхнем этаже пятиэтажного дома поступило 23 марта в 10:40. Наблюдалось сильное задымление в подъезде и открытое горение в квартире. Пожарные вскрыли двери соседних квартир и с помощью спасательных устройств вывели на улицу троих соседей погибшего, в том числе женщину-инвалида. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём при курении со стороны погибшего, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, погиб при пожаре, спасли, неосторожность, курение

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