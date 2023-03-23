«Откосили»: Магистраль не будет восстанавливать кусты в Вологде, которые сначала посадила, а потом скосила

Наталья Рюмина

«Магистраль» не будет высаживать кусты, которые скосила в прошлом году на улице Возрождения. Таково решение Вологодского арбитражного суда.

Кусты были посажены в рамках программы Народный бюджет в 2021 году и на эти цели было потрачено около 1 млн рублей. Что интересно, высаживала кустарники тоже «Магистраль».

Здесь будет сад

В июне прошлого года жители улицы Возрождения обратились в группу «Вологда в порядке», сообщив, что рядом с их домами были скошены кусты, посаженные ранее в рамках программы «Народный бюджет».

Озеленение проводили в Вологде, на улице Возрождения в 2021 году, напротив домов №№ 82-86. На посадки потратили 1 миллион рублей. Жители обратили тогда внимание, что на рынке саженец стоил на тот момент 259 рублей, а у подрядчика почти в 6 раз больше — 1,7 тысячу рублей. Но подрядчик тогда объяснил это тем, что в цену включена стоимость удобрений, работ и замена почвы.

Кустарники простояли чуть больше года и были скошены. Той же фирмой, которая их высаживала. Скосили кусты уже в рамках другого контракта — на покос травы.

Администрация города Вологды пообещала тогда, что насаждения обязательно восстановят.

«Действительно, при покосе травы на данной территории рабочими было скошено 4 куста барбариса. Работы по высадке новых растений будут произведены подрядчиком в осенний период в рамках гарантийных работ. Сейчас это сделать не представляется возможным из-за жары», — ответили чиновники на жалобу жителей (по информации издания «В точку»).

Но жара прошла, а кусты так и не появились. Оказалось, что судьба их решалась в суде.

Суть да дело

В начале марта Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел дело о скошенных кустах на улице Возрождения.

В решении суда говорится, что муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль» об обязании выполнить гарантийные обязательства по контракту от 13.04.2021 № 60, а именно высадить следующие кустарники:

— Спирею городчатую 40 штук;

— Спирею серую 12 штук;

— Пузыреплодник 18 штук;

— Барбарис «Тунберга Оранж Санрайз» 43 штуки;

— Барбарис «Тунберга Голден Торч» 60 штук;

— Дерен белый 7 штук;

— Барбарис «Тунберга Coronita» 72 штуки;

— Лапчатку (курильский чай) Ред Айс 23 штуки;

— Барбарис «Тунберга Erecta» 74 штуки.

Свой иск служба городского хозяйства обосновала тем, что в период гарантийного срока были обнаружены недостатки в выполненных «Магистралью» работах. Однако, компания с иском не согласилась.

Из материалов дела удалось выяснить, что 13 апреля 2021 года МКУ Служба городского хозяйства заключила муниципальный контракт № 60 с Магистралью, на выполнение работ по благоустройству территорий в рамках реализации социально значимого проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования «Город Вологда». Одним из мест работ была в том числе улица Возрождения. 30 сентября был подписан акт о приемке работ по озеленению улицы.

5 июля 2022 года представители учреждения вместе с представителями «Магистрали» провели обследование улицы, где были ранее посажены, а затем скошены кусты. Был составлен акт, что часть высаженных растений отсутствует и был определен способ устранения недостатков и сроки их устранения.

Однако Магистраль не выполнила гарантийные обязательства и СГХ обратилась в суд.

Гарантийный срок был определен в 12 месяцев обеими сторонами дела.

«Спор между сторонами возник относительно начальной даты исчисления данного гарантийного срока: Учреждение полагает, что 12 месяцев начинают течь с даты подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от 30.09.2021, Общество — с даты подписания акта приема-передачи от 20.05.2021. Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, суд полагает обоснованной позицию ответчика», — говорится в решении суда.

Таким образом получилось, что предъявленные к устранению недостатки обнаружены заказчиком 05 июля 2022 года, то есть за пределами гарантийного срока, предусмотренного контрактом, а соответственно, бремя доказывания того, что недостатки возникли до передачи результата работ заказчику или по причинам, возникшим до этого момента, лежит на последнем. Пояснено в решении.

Учреждение таких доказательств суду не представило. Как следствие, в связи с обнаружением недостатков за пределами гарантийного срока оснований для удовлетворения исковых требований у суда не возникло.

В итоге суд отказал МКУ «Служба городского хозяйства» в иске, и кто теперь будет восстанавливать кусты на улице

Возрождения остается под вопросом.