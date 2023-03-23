Две лекции о нейросетях и о «Сталкере» Тарковского прочтет писатель Лев Наумов в Вологде 25 и 26 марта

Две лекции прочтет в Вологде в ближайшие выходные писатель, культуролог и режиссер из Санкт-Петербурга Лев Наумов.

Первая – «Создают ли нейросети настоящее искусство?» состоится 25 марта в 14:00.

– Алгоритм Botto, обученный писать картины, заработал свой первый миллион долларов на аукционе. Сейчас любой желающий с помощью искусственного интеллекта может написать эссе, нарисовать картину. Ведутся споры, смогут художники конкурировать с искусственным интеллектом? Как скоро нейросети смогут создавать серии книг и романы за считанные минуты, – говорится в анонсе.

Вторая – «Сталкер Тарковского: между фантастикой и притчей» состоится 26 марта в 14:00.

– Первое упоминание о повести Стругацких «Пикник на обочине» в Дневниках Тарковского относится к 26 января 1973 года: «Только что прочитал научно-фантастическую повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине», из нее, кстати, можно сделать потрясающий сценарий для кого-нибудь», – говорит Лев Наумов. – Фильм «Сталкер» один из самый загадочных фильмов советского кино, оказавший большое влияние на мировой кинематограф. Поговорим про историю создания картины, про скрытые символы и смыслы. Найдем ответ на вопрос: о чем «Сталкер»?

В обоих случаях общий сбор перед лекцией в 14:00, начало мероприятия – в 14:30 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, 3-й этаж.

Предварительная регистрация на лекции по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).