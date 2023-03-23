В Вологде открылся крупнейший медицинский центр сети клиник Вита

23.03.2023 [Новости компаний]

С первого дня клиника максимально применяет все свои возможности и опыт, чтобы помочь быстро и качественно, каждому, кто обратился за помощью.

Здесь есть возможность получить консультацию специалиста, пройти УЗИ или сдать анализы в наиболее удобное время в одном месте. Для многих вологжан медцентр Вита стала настоящей семейной клиникой.

В марте 2023 года медицинский центр Вита открыла новый медцентр на улице Ветошкина. Это крупнейший медцентр сети клиник Вита в центре города, который имеет удобное расположение. В новом медцентре 30 кабинетов, где можно сдать анализы, пройти обследования и проконсультироваться с врачами.

Медцентр Вита открывает новые направления диагностики пациентов.

В новом медцентре уже установлен компьютерный томограф производства Германии. Благодаря классу аппарата снижена лучевая нагрузка на пациента, есть возможность сделать детальное исследование структур, которые не определяются на обычных рентгенограммах. Аппарат дает максимальном информативные результаты обследования внутренних органов, костей и сосудов. КТ могут сделать все желающие по записи.

Также в медцентре открыт круглосуточный стационар для быстрого восстановления под контролем врачей, оказывается помощь — по травматологии и хирургии. Мы сделали все возможное, чтобы нашим медцентром было удобно пользоваться маломобильным пациентам.

Отличные специалисты, уютный дизайн, новейшее оборудование и внимание к каждому пациенту — все это объединил в себе новый медцентр Вита на улице Ветошкина в Вологде.

Для компании проект медцентра на Ветошкина стал во многом уникальным уже на этапе проектирования: здание пришлось переделывать под нужды медицинского центра по специально разработанному архитектурному проекту.

В новом медицинском центре ведут приемы опытные и квалифицированные специалисты.

  • Онколог (маммолог/дерматолог) Губицкий Игорь Александрович
  • Ревматолог Гринева Татьяна Юрьевна
  • Педиатр Ронжина Ирина Васильевна
  • Педиатр Иванова Анастасия Алексеевна
  • Гастроэнтеролог Епифанцева Людмила Альбертовна
  • Гинеколог Манойлова Анастасия Вячеславовна
  • Гинеколог Курапова Галина Александровна
  • Офтальмолог Оглуздина Елена Владиславовна
  • Травматолог-ортопед Соболев Игорь Иринархович
  • Травматолог-ортопед Рубцов Александр Сергеевич
  • Колопроктолог, хирург Матаруев Сергей Сергеевич
  • Хирург Брызгалов Илья Николаевич
  • ЛОР Гасанова Зарема Зумрудиновна
  • Терапевт Шамгина Юлия Владимировна
  • Терапевт Вараксина Елена Александровна.

Записаться к специалистам и на диагностику можно в Личном кабинете https://lk.vitaclinica.ru/

Медицинский центр на улице Ветошкина, 15 работает:

  • пн-пт 7.00-20.00
  • сб-вс 8.00-20.00

График приема анализов: 

  • пн-пт 7.00-13.00
  • сб-вс 8.00-13.00

Подробности по телефону 8 (8172) 26-44-26

Официальный сайт — https://vitaclinica.ru/

Регистрационный номер лицензии: Л041-01135-35/00311117

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама. Рекламодатель. ООО «КДЦ „Вита клиника“ ИНН 3525170400 LjN8K13zR

Фото: ООО „КДЦ ‚Вита клиника‘ 

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