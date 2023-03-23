Несколько экскурсионных программ подготовили на ближайшие выходные сотрудники Вологодского музея-заповедника

Несколько программ выходного дня пройдут 25 и 26 марта в Вологодском государственном музее-заповеднике.

Посетителей ждут экскурсии и лекции, викторины и мастер-классы, модное дефиле и квест.

Экскурсия для родителей с детьми «Загадки истории» (6+) пройдет в отделе истории 25 марта в 11:00. Справки и запись на экскурсию по телефону: 8(8172) 72-25-11.

«Девичник в Музее кружева» (6+) пройдет 25 марта с 12:30. Мероприятие рассчитано на дам, девушек, девочек, женщин разных возрастов.

Также в 12:30 здесь начнется мастер-класс «Кружевной браслет» (6+). Участницы смогут изготовить сувенир своими руками. Необходима предварительная запись на мастер-класс по телефону 8(8172)72-16-56. Количество мест ограничено.

В тот же день в 13:00 в Музее кружева состоится квест по основной экспозиции на тему «Мода и кружево» (6+). Отвечая на вопросы и разгадывая головоломки участники узнают много нового о том, как и с чем носили кружево в разные периоды времени. Предварительная запись на программу по телефону 8(8172)72-16-56.

Сборная экскурсия «Вологда с именем Марии Ульяновой» (6+) начнется в музее «Вологодская ссылка» 25 марта в 13:00.

– Вы узнаете, какие места связаны с нахождением и проживанием в Вологде ссыльной Марии Ульяновой, младшей сестры Владимира Ленина, – говорится в анонсе мероприятия.

Справки и предварительная запись по телефону 8(8172) 56-51-07.

Экскурсия для сборной группы (6+) пройдет по выставке музея «Кижи» в Юго-Западной башне Вологодского кремля 25 марта в 13:00. Справки и запись по телефону: 8(8172) 72-25-11.

Публичная лекция «История рыбного промысла в Вологодской области» (12+) для любителей рыбалки, экологов и всех, кто интересуется природой, пройдет в отделе природы. Начало: 25 марта в 13:00.

Познавательное путешествие по территории Вологодского кремля «Кремль сквозь века» (6+) пройдет 25 марта в 14:00. Сбор группы у кассы экспозиции «Природа и история Вологодского края» на территории кремля. Предварительная запись по телефону: 8(8172) 72-25-11.

Экскурсия по выставке современного художника-модельера Ксении Демьяненко-Новиковой «Снежные розы» (12+) пройдет 25 марта в 15:00 в художественном отделе Вологодского музея-заповедника.

– Затем, в постоянной экспозиции «Народное искусство Русского Севера» поговорим о традиционной росписи, мифологии, посмотрим дефиле платьев от ателье «Русское» под исполнение песни «Косы» автора-исполнителя Марии Запольских. В завершении мероприятия Татьяна Шеулина для гостей проведет мастер-класс пляски «Уточка», – говорится в анонсе этой экскурсии.

Необходима предварительная запись по телефону: 8(8172)72-99-82.

Интерактивная программа «Музейные каникулы» (0+) пройдет в воскресенье, 26 марта, с 11:00 до 14:00 в экспозиции «Природа и история Вологодского края». Ребят ждут викторины, конкурсы, мастер-классы и призы.