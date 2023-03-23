В Вологде ночью сгорела квартира из-за заряжающегося телефона

В Вологде ночью сгорела квартира. Причиной пожара стал телефон, который заряжался и лежал на спинке дивана.

Пожар произошел на 4 этаже пятиэтажного дома на улице Некрасова, 74.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области, пожарные получили сообщение о происшествии в 2 часа ночи. 25 человек успели покинуть свои квартиры до прибытия пожарных, среди них один ребенок. Еще семерым жителям потребовалась помощь спасателей.



В результате происшествия, отделка и имущество в двухкомнатной квартире площадью 25 м² выгорели практически полностью.