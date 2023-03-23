Прибыли российского бизнеса во второй половине прошлого года упали в два раза

23.03.2023 [Экономика]

Во второй половине 2022 года совокупная прибыль российских крупных и средних предприятий сократилась на 45,4% относительно аналогичного прошлогоднего периода, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. До этого двукратное падение корпоративных прибылей наблюдалось лишь в разгар пандемийного кризиса в первом полугодии 2020 года, когда экономика была закрыта на локдаун.

В целом за «санкционный год» финансовый результат бизнеса просел на 13% против сверхвысокого постпандемийного роста в 2,6 раза в 2021 году.

В 2022 году ухудшили свои финансовые показатели предприятия в более чем половине российских регионов. Сильнее всего упала прибыль бизнеса в Еврейской автономной области (–101,5%), Белгородской области (–75,9%), Чукотском автономном округе (–69,5%), Карелии (–59,2%), Калмыкии (–59%), Калужской области (–49,4%), Хабаровском крае (–49,3%), Курской области (–48,3%), Санкт-Петербурге (–47,4%) и Магаданской области (–47%).

С наибольшим ростом прибыли закрыли год предприятия в Ненецком автономном округе (+390%), Бурятии (+110%), Архангельской области (+100%), Чувашии (+60,7%), Волгоградской области (+57,7%), Воронежской области (+56,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (+54,9%), Кабардино-Балкарии (+49,4%), Псковской области (+47%) и Вологодской области (+45,6%).

Прибыль российского крупного и среднего бизнеса в 2022 году составила 25,93 трлн руб., что на 12,6% меньше, чем годом ранее. Это падение произошло с высокой точки: в 2021 году на волне постковидного восстановления экономики предприятиям удалось увеличить заработки в 2,6 раза, до 29,66 трлн руб. Таким образом, в 2022 году бизнес «недополучил» 3,7 трлн руб. В коронакризисном 2020 году номинальное падение прибыли составило 23,5%, то есть гораздо больше нынешнего. Однако в 2022 году среднегодовая инфляция была значительно выше, чем в пандемию — 13,75% против 3,4%. С учетом этого в реальном выражении сокращение прибыли в 2022 году составило 23,2%, в 2020-м — 26%.

Но основной удар пришелся на вторую половину 2022 года: тогда прибыли бизнеса снизились в годовом выражении на 45,4%, до 9,3 трлн руб. Столь отвесное полугодовое падение заработков корпоративный сектор переживал только во время локдаунов в первой половине 2020 года (–46,4%), когда целые секторы экономики были искусственно закрыты на карантин.

«Причины сокращения прибыли бизнеса в 2020 и 2022 годах принципиально отличаются. В коронакризисном 2020 году ухудшение финансовых показателей было напрямую связано с локдауном и падением глобального спроса, и по мере ослабления эпидемических ограничений и возобновления деловой активности уже осенью предприятиям удалось перейти к росту. В первой половине 2022 года даже в условиях антироссийских санкций финансовые показатели бизнеса поддерживались сверхпозитивной ценовой конъюнктурой на сырьевых рынках. Совокупный показатель прибыли двигал вверх главным образом нефтегазовый сектор. За первый квартал прибыль выросла на 31,8%, а за все первое полугодие — на 32% год к году, то есть почти на треть. Однако этот пиковый рост быстро превратился в нисходящий, и уже с сентября накопленная с начала года прибыль опустилась ниже прошлогоднего уровня. Сокращение прибыли продолжалось вплоть до конца года. Во втором полугодии 2022 года российскому бизнесу удалось заработать 9,3 трлн руб., что в два раза меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом», — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Улучшить результаты предыдущего года удалось бизнесу в 36 регионах. Среди них оказалась Вологодская область (+45,6%, до 913,7 млрд руб.). По данным экспертов прибыль в регионе особенно помогли нарастить отдельные направления финансовой деятельности.

Из всех отраслей в 2022 году наибольшее абсолютное сокращение прибыли пережила сфера оптовой и розничной торговли: заработки торговых предприятий по сравнению с предыдущим годом упали на 1,4 трлн руб., или на 21,1%, до 5,3 трлн руб. Впрочем, основная часть недостачи пришлась на торговлю газом, которая «зашита» именно в торговую макроотрасль, а не в добычу.

Немногим меньше потеряла отрасль добычи полезных ископаемых (прибыль сократилась на 1,4 трлн руб., или на 19,4%, до 5,7 трлн руб.). Со значительным снижением прибыли столкнулись также предприятия обрабатывающей промышленности (–545,5 млрд руб., или –6,2%, до 8,25 трлн руб.), в сфере административной деятельности (–315,5 млрд руб., или –88,5%, до 41 млрд руб.), а также компании, предоставляющие специализированные финансовые услуги: лизинг, факторинг, брокерская деятельность и др. (–258,3 млрд руб., или –19%, до 1,1 трлн руб.).

Напротив, увеличить поступления удалось предприятиям лишь в сфере транспортировки и хранения (+406,5 млрд руб., или +37,5%, до 1,49 трлн руб.), строительства (+320,2 млрд руб., рост в 2,3 раза, до 566,5 млрд руб.), операций с недвижимостью (+33,2 млрд руб., или +21,8%, до 185,3 млрд руб.), в гостинично-ресторанном бизнесе (+18,9 млрд руб., или +94,6%, до 38,8 млрд руб.), а также образовании (+4,5 млрд руб., или +57,2%, до 12,5 млрд руб.).

 

Тэги: прибыль, санкции

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