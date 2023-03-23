Андрей Луценко: «Губернатор поддержал предложение депутатов «Единой России» о предоставлении выплат вологжанам, отправленным на службу в зону СВО через военкоматы других регионов»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время своего ежегодного отчета на сессии Законодательного Собрания о деятельности Правительства области за 2022 год отметил, что вопрос поддержки военнослужащих и их семей находится на постоянном контроле.

Сейчас воинам, принимающим участие в специальной военной операции, помимо федеральных выплат предусмотрены региональные выплаты. Также предусмотрены и меры поддержки после возвращения земляков с территории СВО. Так, в медицинских учреждениях организованы «зеленые коридоры», для раненных бойцов предусмотрен комплекс санаторно-реабилитационных мероприятий.

«Безусловно, без внимания не должны остаться и близкие военнослужащих. Перечень мер поддержки семей широк — это юридическая и психологическая помощь, бесплатное питание в школах, колледжах и техникумах, бесплатное проживание в общежитиях для студентов колледжей и техникумов, освобождение от родительской платы за детский сад, организация бесплатного отдыха детей, решение бытовых вопросов и другие мероприятия. Благодаря нашей поддержке мобилизованные вологжане и их семьи чувствуют надежность тыла, а, значит, чувствуют себя более уверенно», — отметил глава региона.

Депутат Законодательного Собрания области Лариса Кожевина вынесла предложение от фракции «Единая Россия» о внесении изменений в постановление Правительства, которые касаются поддержки бойцов, отправленных в зону СВО не через вологодские военкоматы.

«К нам в общественную приемную обратились несколько вологжан, которые в добровольном порядке заключили контракты о военной службе и сейчас участвуют в специальной военной операции. Однако им было отказано в назначении дополнительных региональных выплат в связи с тем, что направление было выдано военными комиссариатами других регионов, а не вологодским пунктом отбора, хотя они наравне с другими вологжанами-военнослужащими выполняют боевые задачи, их место проживания находится на территории области, здесь же проживают и их семьи», — прокомментировала депутат Законодательного Собрания Лариса Кожевина.

Депутаты фракции «Единая Россия» предлагают распространить право на получение региональных выплат на военнослужащих, получившим направление на военную службу через военкоматы других регионов.

«Губернатор поддержал предложение депутатов фракции „Единая Россия“ и подчеркнул важность сохранения равенства мер поддержки наших земляков, которые служат по контракту в независимости от места получения ими направления на военную службу. Полностью согласен с главой региона, считаю, что помощь от региона должны получать и военнослужащие, заключившие контракт через военкоматы других регионов. Изменения в постановление Правительства области будут проработаны в ближайшее время», — прокомментировал председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко.

Так, когда изменения вступят в силу, на выплату сможет рассчитывать Сергей Рогачев. Летом 2022 года вологжанин вступил в батальон специального назначения «Ахмат» и добровольцем отправился в зону проведения спецоперации.

«В зоне СВО я пробыл примерно полгода. Когда вернулся, решил сходить в вологодский военкомат, узнать по поводу выплат. Мне отказали, потому что я отправился на передовую через подразделение „Ахмат“, в местный комиссариат не обращался. В апреле снова собираюсь ехать защищать нашу страну. Рад, что теперь у меня будет возможность получить выплаты», — прокомментировал Сергей Рогачев.

Кроме этого, на сессии было принято еще одно важное решение, связанное уже с поддержкой жителей новых территорий, которые временно живут в Вологодской области. Депутатский корпус поддержал законопроект, предусматривающий право граждан, имеющих место жительства в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, а место пребывания которых находится на территории Вологодской области, на обращение за единовременной материальной помощью наравне с жителями области.