Норматив содержания безнадзорных животных в Вологодской области будет увеличен. Об этом на отчете Правительства перед депутатами Законодательного Собрания за 2022 год заявил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В прошлом году специализированными организациями было отловлено 1271 животное. Большая часть после стерилизации, вакцинации против бешенства и специальных отметок была возвращена обратно в среду обитания или передана владельцам. В текущем году в некоторых районах и округах столкнулись с проблемой невозможности заключения контрактов на отлов и содержание безнадзорных животных. Произошло это из-за дефицита спецорганизаций и несоответствию планам по отлову животных и их реальному количеству. Жалобы поступали и на норматив содержания собак, который составляет 11 тыс. рублей и является одним из самых низких в СЗФО. Он не позволяет перекрыть затраты, которые несут специализированные организации.

«Мы понимаем, что животные, находящиеся на свободном выгуле являются источником опасности и социальной напряженности. Более того, в региональных СМИ регулярно публикуются сообщения о том, что безнадзорно гуляющие собаки нападают на наших граждан. Ежегодно за медицинской помощью обращаются порядка двух тысяч человек. Мы с коллегами по фракции „Единая Россия“ убеждены, что ситуацию необходимо взять под контроль. Именно поэтому вышли с инициативой об увеличении норматива содержания безнадзорных животных. Это позволит привлечь организации, специализирующиеся на отлове и содержании животных», — сказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Предложение об увеличении норматива было озвучено на 19-й сессии Законодательного Собрания, в ходе которой с отчетом выступил Губернатор Олег Кувшинников.

«Мы провели анализ затрат соседних регионов на отлов и содержание безнадзорных животных. Они колеблются от 5 тыс. рублей до 25 тыс. рублей. Я поддерживаю предложение фракции „Единая Россия“ и предлагаю увеличить норматив с 11 до 18 тыс. рублей, а также внести изменения в правовые акты для того, чтобы специализированные организации могли заключать контракты на отлов животных по всей территории Вологодской области», — заявил глава региона.

Ранее проблема содержания безнадзорных животных обсуждалась на заседании фракции «Единая Россия». С докладом перед депутатами выступил заместитель Губернатора Михаил Глазков. Он пояснил, что полномочия по отлову и содержанию собак и кошек, которые находятся на свободном выгуле, возложены на органы местного самоуправления районов и округов. В 2023 году в областном бюджете на эти цели было выделено 13,7 млн рублей. Расчет ведется по согласованию с органами местного самоуправления исходя из количества собак, подлежащих отлову.

Напомним также, что в начале марта в ЗСО на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов в сфере административных и иных публичных правоотношений обсуждался вопрос о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных. В настоящее время депутатами фракции «Единая Россия» ведется работа по разработке соответствующего законопроекта. Кроме того, по инициативе депутата Любови Царевой на ближайшей конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России будет рассматриваться вопрос о необходимости введения обязательной маркировки безнадзорных животных. Эта мера должна помочь определить хозяина, а затем привлечь его к ответственности за нанесение увечий или же порчу чужого имущества.