Полный комплект медалей, «золото», «серебро» и «бронзу» завоевали вологжане во второй соревновательный день Чемпионата и Первенства СЗФО по плаванию, которые проходят в Калининграде, и являются отборочными соревнованиями на Чемпионат России.
Анастасия Маркова стала чемпионкой Северо-Запада на дистанции 200 метров баттерфляем, с результатом 2:12.08. Для вологодской «русалки» эта медаль стала уже третьей на текущем чемпионате, днём ранее она напомним победила на дистанциях 100 метров баттерфляем и 100 вольным стилем.
Данил Бакай к «бронзе» на дистанции 50 метров брассом, добытой накануне добавил ещё «серебро первенства СЗФО РФ на дистанции 400 метров вольным стилем, показав время 4:18.65.
Ещё один воспитанник тренеров Андрея Алёшина и Сергея Харина, Иван Киселёв занял третье место первенства СЗФО РФ на дистанции 200 метров брассом с результатом 2:26.15.
Мужская сборная области (Павел Шепринский, Иван Киселёв, Георгий Сергеев и Данил Бакай) в эстафете 4×200 вольным стилем обновила рекорд Вологодской области по плаванию.
Добавим что соревнования проходят в калининградском бассейне ДС «Юность» с 21 по 24 марта. В них участвуют 325 спортсменов со всех регионов Северо-Запада России.
Полный комплект медалей завоевали вологжане во второй соревновательный день Чемпионата и Первенства СЗФО по плаванию
Полный комплект медалей, «золото», «серебро» и «бронзу» завоевали вологжане во второй соревновательный день Чемпионата и Первенства СЗФО по плаванию, которые проходят в Калининграде, и являются отборочными соревнованиями на Чемпионат России.
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