Олег Кувшинников: Вологодская область справилась с трудностями 2022 года и продолжит курс на дальнейшее развитие

Итоги работы правительства региона в 2022 году подвел губернатор Олег Кувшинников в ежегодном отчете перед Законодательным Собранием области.

Как отметил глава региона, минувший год войдет в историю. В 2022 году Вологодская область и вся страна столкнулись с новыми вызовами, которые заставили немедленно реагировать на возникающие трудности, оперативно перестраивать работу. Речь идет и о пандемии коронавируса, и о начале специальной военной операции.

«Нашей главной задачей 2022 года стало сохранение стабильности во всех сферах и работа в интересах каждого жителя региона. Наши планы поддержал Владимир Владимирович Путин, с которым я встречался в режиме ВКС в конце января этого года. Президент России оценил обстановку в области как стабильную и заметил, что у нас ситуация «по многим направлениям не просто устойчивая, а по некоторым показателям выше, чем средняя по стране», — подчеркнул Губернатор Олег Кувшинников.

Сохранение стабильности стало возможным благодаря оперативным мерам, предпринятым органам власти, и эффективной работе предприятий. В «антисанкционный» план Вологодской области включено 36 мероприятий, перечень которых был сформирован исходя из основных проблем, с которыми столкнулась экономика региона. Основные направления поддержки — пополнение оборотных средств, помощь в освоении новых рынков сбыта, а также инициативы федерального уровня, позволяющие снизить отдельные виды административной и финансовой нагрузки и другие. На поддержку экономики в 2022 году было направлено более 2,5 млрд рублей. В очередной раз доказал свою эффективность и проект «Синергия роста», направленный на кооперацию и импортозамещение.

Результатом системной работы стало сохранение работы предприятий и трудовых коллективов, стабильная ситуации на рынке труда, устойчивость финансовой системы области. В регионе обеспечивались все социальные обязательства, в том числе и те, которые касаются поддержки участников специальной военной операции.

Напомним, для мобилизованных и контрактников в 2022 году были установлены региональные выплаты, а вернувшимся с территории СВО оказывается помощь в восстановлении здоровья и трудоустройстве. Кроме того, в зону специальной военной операции регулярно направляется гуманитарная помощь.

Меры поддержки разработаны и для семей военнослужащих. Речь идет о закреплении за каждой семей социального работника, о разработке социальных паспортов, в которых отражена информация о потребностях граждан, содержится план межведомственного сопровождения.

В минувшем году продолжили реализовываться и инфраструктурные проекты. Грандиозным событием 2022 года стало открытие Архангельского моста в Череповце. Проект был реализован при поддержке Президента России Владимира Путина, который принял участие в открытии в формате видеоконференцсвязи. Кроме того, был запущен аэропорт в Великом Устюге, открыты Ледовые Дворцы в Вологде и Соколе, начала принимать посетителей Вологодская картинная галерея, было отремонтировано более 700 км местных, региональных и федеральных дорог, строились объекты водоснабжения, полным ходом шла газификация региона.

Как отметил, выступая Губернатор, новые вызовы предоставляют и новые возможности для развития, в том числе в рамках импортозамещения. На Вологодчине готовы создать особую экономическую зону, где будут работать лесоперерабатывающее, химическое, текстильное, машиностроительное производства. Заявка Вологодской области находится на рассмотрении в Правительстве страны.

Среди основных инфраструктурных проектов ближайшего будущего — создание транспортного кольца в Вологде. В этом году будет завершено строительство улицы Поэта Александра Романова, определен подрядчик для возведения моста в створе улицы Некрасова.

В нынешнем году будут строится крупные поликлиники в Вологде и Череповце. В ближайшие годы планируется ввести в строй 4 школы (в Вологде, Череповце и в п. Депо Вытегорского района), а также 3 детских сада (в Череповце, Кириллове и п. Суда Череповецкого района). Продолжится газификация региона. Голубое топливо придет в Устюженский и Харовский округа. Также прорабатывается возможность газификации Бабушкинского и Кич-Городецкого округов, Никольского района и других.

Свои инициативы по благоустройству территорий в населенных пунктах в рамках проекта «Народный бюджет» продолжат реализовывать вологжане. В 2023 году для участия в проекте поступило более 2200 заявок, а общая сумма финансирования составила 500 млн рублей.

«Сегодня, подводя итоги года, я хочу сказать спасибо каждому жителю области. Все, о чем я рассказываю — результат нашей совместной работы. Работники сельского хозяйства и врачи, дорожники и учителя, волонтеры, строители, работники промышленных предприятий и еще много-много других профессий — все вы, каждый на своем месте, помогаете Вологодской области уверенно идти по пути развития. Правительство области сделает все, чтобы были достигнуты все поставленные задачи. Именно поэтому мы увеличили расходы бюджета в 2023 году на 12,7 млрд рублей или на 9%. Мы продолжим строить, реконструировать, ремонтировать и открывать объекты здравоохранения, образования, спорта, культуры, дорожной и коммунальной инфраструктуры, закупать необходимое оборудование для наших учреждений, привлекать кадры в экономику и социальную сферу. Мы будем открывать новые предприятия, и привлекать инвесторов, создавать на территории региона благоприятный бизнес-климат. И я уверен, что всех намеченных планов нам удастся достичь», — подвел итог своего выступления Губернатор Олег Кувшинников.

Отчет Губернатора был поддержан всеми 34-мя депутатами Законодательного Собрания.