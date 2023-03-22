Жительница Верховажского района заявила полицейским, что знакомый угрожал поджечь ее дом

22.03.2023 [Происшествия]

В Верховажском районе суд привлёк местную жительницу к административной ответственности за заведомо ложный вызов спецслужб.

Установлено, что вечером 4 января 2023 года она позвонила в полицию и заявила, что знакомый угрожал поджечь её дом. При проверке информация не подтвердилась.

«Женщина вину признала, пояснила, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она уснула. Ей приснился сон о том, что знакомый хочет поджечь ее дом. Проснувшись, она позвонила в полицию», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В качестве наказания суд назначил ей наказание в виде штрафа в 1500 рублей.

Тэги: ложный вызов, поджог, суд, штраф

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