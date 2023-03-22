Доходы депутатов Вологодской области будут скрыты от посторонних глаз

22.03.2023 [Политика]

На 19 сессии Законодательного собрания Вологодской области, которая состоялась 22 марта этого года, были одобрены поправки в закон «О противодействии коррупции в Вологодской области».

Теперь депутаты, выкладывая в сеть свои доходы, будут скрывать персональные данные, то есть имена. Поправки в закон были предложены губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

В частности теперь в Вологодском антикоррупционном законе говорится, что на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» будет публиковаться обобщенная информация о доходах слуг народа.

«Такая информация не должна содержать персональные данные, позволяющие идентифицировать соответствующее лицо, и данные, позволяющие идентифицировать соответствующее лицо, и данные, позволяющие индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу»

Ранее подобные поправки были введены на федеральном уровне.

По мнению члена комитета Госдумы по госстроительству Сарданы Авксентьевой, поправки, касающиеся деклараций сенаторов и депутатов — это «шаг к закрытости». 


 

Тэги: депутаты, доходы, расходы, бюджет. чиновники

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