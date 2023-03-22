В Череповце впервые за пять лет зарегистрирован случай кори

В Череповце впервые за пять лет зарегистрировали корь.



Диагноз поставили ребенку, который не был привит, сообщили сегодня в Центре гигиены и эпидемиологии. Ребенок госпитализирован. Его семья отправится на карантин на 21 год, контактные лица установлены, по показаниям будет проведена вакцинация.

Корь является высокозаразным инфекционным заболеванием. Если человек переболел корью, то у него формируется стойкий иммунитет. Возбудителем кори является РНК-содержащий вирус. Источником инфекции является больной человек. Наиболее заразен больной в первые дни заболевания. Профилактикой кори является вакцинация.

Главный врач гигиены и эпидемиологии города Череповца Дмитрий Кольцов говорит, что как взрослым, так и детям нельзя пропускать прививки от кори. У взрослых заболевание может протекать значительно тяжелее, чем у детей, заболевание опасно осложнениями, вплоть до воспаления головного мозга или летального исхода.