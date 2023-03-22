Предпринимателя из Кадуйского района будут судить за долг по зарплате в полмиллиона рублей

22.03.2023 [Общество]

В Кадуйском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего предпринимателя, обвиняемого в невыплате свыше двух месяцев зарплаты работникам.

«По данным следствия, в период с конца 2021 года по февраль 2023 года  в Кадуйском районе в обществе с ограниченной ответственностью, занимающемся ремонтом машин и оборудования, своевременно не выплачивалась заработная плата и иные выплаты 22 работникам, в последующем уволенным. В результате образовалась задолженность в 539 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Установлено, что в этот срок обвиняемый тратил деньги на расчёты с контрагентами и выплату премий формальному руководителю, но пренебрегал правами рабочих. В ходе расследования мужчина полностью погасил долг.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: предприниматель, невыплата зарплаты, уголовное дело

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