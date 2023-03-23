Около 500 вологодских школьников бесплатно обучаются программированию в «Синергии»

23.03.2023 [Общество]

Минцифры РФ запустило проект «Код будущего», в рамках которого старшеклассники бесплатно обучаются основам программирования. В Вологодской области на базе Университета «Синергия» занимаются около 500 школьников.

Курс проходит в онлайн- и офлайн-формате. Площадка для очного обучения организована в Череповце на проспекте Строителей, 11. 

Занятия помогают ученикам 8–11 классов подготовиться к экзаменам, определиться с выбором будущей профессии и освоить новые полезные навыки. Программа обучения составлялась при участии представителей крупных компаний. В будущем они смогут стать потенциальными работодателями для ребят.

Школьники изучают языки программирования Java, JavaScript, Python, PHP и С++, создают мобильные и компьютерные приложения, а также сайты. После завершения проекта они смогут продолжить обучение в вузе. Желающие могут поступить на факультет «Программирование» или в колледж при Университете.

«В течение ближайшего года мы намерены помочь тысячам школьников по всей стране пройти раннюю профориентацию. Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России», — отметил ректор «Синергии» Артем Васильев.

 

Тэги: Минцифры, программирование, школьники
Фото предоставлено пресс-службой университета "Синергия"

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