Около 500 вологодских школьников бесплатно обучаются программированию в «Синергии»

Минцифры РФ запустило проект «Код будущего», в рамках которого старшеклассники бесплатно обучаются основам программирования. В Вологодской области на базе Университета «Синергия» занимаются около 500 школьников.

Курс проходит в онлайн- и офлайн-формате. Площадка для очного обучения организована в Череповце на проспекте Строителей, 11.

Занятия помогают ученикам 8–11 классов подготовиться к экзаменам, определиться с выбором будущей профессии и освоить новые полезные навыки. Программа обучения составлялась при участии представителей крупных компаний. В будущем они смогут стать потенциальными работодателями для ребят.

Школьники изучают языки программирования Java, JavaScript, Python, PHP и С++, создают мобильные и компьютерные приложения, а также сайты. После завершения проекта они смогут продолжить обучение в вузе. Желающие могут поступить на факультет «Программирование» или в колледж при Университете.