В ЦУРе Вологодской области рассказали, кому могут прийти квитки с доначислением оплаты за общедомовые нужды

Жильцы многоквартирных домов, которые оплачивают использование электроэнергии, холодной и горячей воды по нормативу, в первом квартале этого года могут получить доначисление оплаты за общедомовые нужды в составе платы за содержание жилья. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом начальник Государственной жилищной инспекции по Вологодской области Виктор Токарев. Перерасчет может прийти тем собственникам многоквартирных домов, которые не приняли решение о ежемесячном расчете расходов на общедомовые нужды.

«До конца марта этого года управляющие компании и ТСЖ пересчитают расход по коммунальному ресурсу, который потрачен на содержание общего имущества многоквартирного дома за весь прошлый год. В первую очередь это холодная и горячая воды для мытья подъездов, электроэнергия для освещения этажей, работы лифтов и домофонов. Если сумма после перерасчета окажется выше того, что собственники уже оплатили по нормативу, им будет произведено доначисление. Если сумма фактически потраченного ресурса будет меньше, то произведут возврат», — прокомментировал нововведение Виктор Токарев.

Под изменения не попадают дома, в которых собственники и так оплачивают фактическое потребление коммунальных ресурсов по общедомовым и индивидуальным приборам учета. Такой вариант расчетов выгоден, если в многоквартирном доме проведены энергосберегающие мероприятия, все собственники вовремя передают показания индивидуальных счетчиков, рационально используют ресурсы.

«Вологжане, которые получат доначисления, должны задуматься над рациональностью потребления коммунальных ресурсов, вместе с управляющей компанией провести ревизию и выявить потенциал для снижения затрат — устранить течи сантехники как в квартирах, так и в подвалах, установить энергосберегающие лампы, исключить несанкционированное подключение к ресурсам», — прокомментировал Виктор Токарев.

С начала года жители региона оставили в соцсетях более 2,5 тысяч сообщений по теме ЖКХ. Вологжане жалуются на ненадлежащие качество воды и отопления, содержание и эксплуатацию многоквартирных домов, управляющие компании, сообщают о том, где необходимо убрать наледь и снег с крыш.

Если вологжане увидели на крышах опасно свисающие наледь и снег, то необходимо сообщить об этом в аварийно-диспетчерские службы управляющих компания или ТСЖ. В Вологде также можно звонить в Центр городского управления по телефону (800) 302-16-17, ЕДДС Вологда — (8172) 72-35-53, сообщать в группе в соцсети VK «Вологда в порядке». В Череповце звонить в Центр приема обращений — 083, оставлять обращения на сайте мойчереповец.рф и в мобильном приложении «Мой Череповец».