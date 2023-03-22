В Чагодощенском районе полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

22.03.2023 [Происшествия]

В Чагодощенском районе суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, дважды пойманному пьяным за рулём в один день.

Установлено, что в первый раз сотрудники ДПС остановили мужчину утром 15 марта. На него составили соответствующий протокол.

«В этот же день мужчина вновь сел за руль автомобиля. Сотрудники ДПС предприняли попытку остановить его, но мужчина скрылся от них и выехал на федеральную трассу, где на большой скорости продолжил движение», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Уходя от преследования, водитель трижды совершил обгон в запрещённом месте. Для остановки авто полицейским пришлось применить табельное оружие.

За пьяное вождение и нарушение правил обгона суд оштрафовал мужчину на 60 тысяч рублей и лишил его водительских прав на четыре года.

Тэги: пьяный водитель, погоня, стрельба, суд, приговор

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