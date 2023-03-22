Сгоревший «Дом со штурвалами» планируют пересобрать из новых материалов к началу лета

Сгоревший «Дом со штурвалами» планируют собрать в Вологде из новых материалов к началу этого лета.

В прошлом году новый собственник приступил к воссозданию дома. Работы ведутся за пределами участка. Об этом сообщает Комитет по охране объектов культурного наследия со ссылкой на Сергея Попова, директора фирмы ООО «Промрест», которая осуществляет авторский надзор за проведением работ на объекте.

– Здание сильно пострадало из-за огня и отсутствия кровли, поэтому по проекту предусматривается воссоздание внешнего облика дома с сохранением планировки капитальных стен, – говорит Сергей Попов.

Сообщается, что перед началом работ на месте дома по адресу: Вологда, Пречистенская набережная, 18 были проведены археологические исследования, так как дом стоит в границах территории памятника археологии. Только после завершения археологических работ выкопали котлован и установили фундамент.

– Сейчас эти работы завершены, ожидается установка сруба. Рубка ведется за пределами участка из новых материалов, так как конструкции исторического дома уничтожены пожаром, но все они соответствуют подлинным. Сейчас эти работы выполнены примерно на 70%. После завершения воссоздания сруба, он будет привезен и смонтирован на месте. Ориентировочно это произойдет до начала лета, – пояснил Сергей Попов.

Напомним, «Дом купца Александра Свешникова» и «Дом со штурвалами» – из-за элементов балкона, похожих на корабельные штурвалы, находится по адресу: Вологда, Пречистенская набережная, 18.

Это был двухэтажный деревянный дом с антресолями и балконом, построенный предположительно в начале 20-го века. После революции дом, рассчитанный на одну-две семьи, сделали коммунальной квартирой. Так он и использовался до начала 21-го века. После расселения дом долгое время пустовал.

– В 1991 дому присвоили статус памятники истории и культуры регионального значения. В 2014 году страшный пожар уничтожил значительную часть строения, в том числе и примечательные резные элементы фасада (зубчатый пояс, фриз в виде волют), а также украшения балкона на втором этаже. Но сохранившиеся архивные данные позволили архитекторам-реставраторам восстановить облик дома. И в 2022 году новый собственник приступил к воссозданию «Дома со штурвалами», – сообщают сотрудники Комитета по охране объектов культурного наследия.

NewsVo публиковал подробное расследование утраты исторического здания.

В начале 2000-х Администрация города признала его аварийным, жильцов расселила, но про памятник словно забыла.

К 2009 году состояние Дома со штурвалами оценивалось экспертами как «недопустимое» : текла крыша, просел фундамент, утеряна часть декора. Взятые на себя обязательства по сохранению и реставрации памятника муниципальные власти выполняли из рук вон плохо. За что, кстати, были оштрафованы судом. На 55 тысяч рублей.

Градозащитники неоднократно обращались в городскую администрацию с просьбами обратить внимание на разрушающийся памятник.

Власти выставили его на торги. Но и после торгов новые собственники никак не занимались домом.

В начале 2014 года на памятник напали вандалы с топором. Случай для Вологды беспрецедентный.

– Резьба расколочена в хлам, – констатировал тогда Александр Борисовский, начальник профильного управления, отвечающего за наследие в Департаменте культуры.

– Именно ценные деревянные элементы и выломали – на крыльце, на балконе, – пояснили градозащитники. – Ломали, чтобы разрушить самое ценное. Уничтожить. ...Как только дом становится «инвестиционно-привлекательным» – жди беды.

Даже после этого дом продолжал стоять открытым.

Летом 2014 года дом загорелся.

– Во время тушения были обнаружены и очаги возгорания. Всего пожарные идентифицировали три «точки» возникновения пламени. Одна из них находилась возле входа и две внутри дома, – сообщили тогда в МЧС.

Но через месяц пришли результаты экспертизы: причина возгорания — неосторожное обращение с огнем со стороны бомжа.

– И обращался он с ним неосторожно сразу в трех местах, – иронизировали в соцсетях.

Через месяц после пожара владелица дома выставила участок на продажу значительно дороже первоначальной стоимости.

Подробное расследование журналистов NewsVo «Без штурвалов» по ссылке.