В Соколе протекла крыша во дворце культуры, на ремонт которого потратили больше 20 млн рублей

В Соколе протекла крыша во дворце культуры «Солдек». Дворец был капитально отремонтирован в 2019 году. Сумма контрактов на ремонт тогда составила более 20 млн рублей.

«Помните, как громко заявляли: одним из главных поручений стал ремонт здания дворца культуры „Солдек“, и акты подписаны и фотоотчеты сделаны… А крыша течет… люди устали бегать с ведрами… почему глава не едет и не фотографируется тут — вот посмотрите, мы уже семь вёдер используем. Столько пафоса, столько денег было потрачено, почему так принимаются работы и за чей счет будет новый ремонт? Или по старой схеме: крыша течет, потолок гниет, стены портятся — ерунда, будет повод на очередном градсовете опять денег попросить и распилить», — возмущаются местные жители.

В администрации Сокольского района заявили, что работы по капитальному ремонту кровли проведены строго в соответствии с проектно-сметной документацией и под контролем технического надзора. Протечка произошла в гарантийный период и будет устранена подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств, как только позволят погодные условия.