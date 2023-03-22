На мосту через Шограш в Вологде объединили балки пролетного строения

22.03.2023 [Общество]

На мосту через Шограш в Вологде рабочие объединили балки пролетного строения.

— В конце февраля рабочие завершили монтаж балок пролетного строения — это несущая конструкция, которая опирается на опоры и перекрывает пространство между ними. Всего было установлено 24 балки (три пролета по восемь балок), после чего специалисты объединили их в единую конструкцию, — сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Сейчас завершены работы по объединению всех балок пролетных строений моста.

— Сопряжения с 1-й и 4-й опорами выполнены на 80%. Работы в русловой части — укрепление конуса, чистовая подготовка береговой линии — выполнены на 90%. Установили резервные колодцы наружного освещения, — пояснил руководитель Службы городского хозяйства Артем Малышкин.

В апреле подрядчик планирует перейти к устройству самого мостового полотна. В мае при благоприятных погодных условиях начнутся асфальтоукладочные работы. По контракту полностью завершить ремонт необходимо к октябрю, но компания рассчитывает закончить раньше.

Тэги: мосты, Шограш

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